PAR: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett på Verdensteateret i Tromsø 21. mai. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Prinsesse Märtha overrasket Durek med «Mamma Mia»-show

På Durek Verretts 45-årsdag overrasket kjæresten med en «Mamma Mia»-forestilling og middag i London.

Det er prinsessen selv som deler en video fra showet på sin private Instagram-konto med rundt 37.000 følgere.

Hun skriver:

«Det er bursdagen til denne fantastiske sjelen i dag. Gratulerer med dagen, kjære. Så glad for at vi klarte å overraske deg med @mammamiapartyuk. Det er så fantastisk å tilbringe dagen med deg, kjære. Måtte du velsignes med glede, rikdom, kjærlighet og sinnsro. #birthday #birthdayparty #mammamia».

På videoen sees Verrett omgitt av venner ved et spisebord mens «Thank You for the Music» spilles i bakgrunnen.

Prinsessen spør om han liker det, og Verrett svarer «Jeg elsker det». Videoen har i 23.30-tiden søndag nær 8000 visninger.

SPRER BUDSKAP: Prinsesse Märtha og Durek Verrett i København for å holde workshop sammen 19. mai. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

«Mamma Mia! The Party» beskrives i pressematerialet som «en underholdnings- og middagsopplevelse du kan dykke ned i», produsert av Björn Ulvaeus. Showet går på O2-stadion i London.

På sin Instagram-profil med 143.000 følgere har bursdagsbarnet delt tre bilder som til sammen danner et lysende neonskilt med «Happy Birthday».

På det første skriver han at han i stedet for bursdagsønsker for seg selv, vil ønske noe for følgerne sine. Han ber dem skrive sine ønsker i kommentarene under. Til det midtre bildet spør han følgerne hvilket stjernetegn de er, og skriver at han selv er firedobbelt skorpion. Det siste bildet er akkompagnert av en oppfordring til, som en gave til ham, å donere tid, kompetanse og penger til foreningen Lunch On Me som ifølge sin Instagram-side tilbyr organisk mat og healing til «dem som opplever hjemløshet».

Organisasjonen har også delt et bilde av Verrett og gratulert ham med dagen.

