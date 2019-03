ÅPNER OPP: Sandra Lyng. Foto: Nesvold, Jon Olav/NTB scanpix

Sandra Lyng forteller om fødselsdepresjon på Instagram

31-åringen skriver at tiden etter fødselen var vanskelig.

28. oktober 2018 ble artisten og «Idol»-stjernen mamma til sin førstefødte, sønnen Sander.

Til VG meldte hun da at det var en helt fantastisk følelse å bli mamma.

Nå røper Lyng at tiden som fulgte var tøff, både for henne og babyen.

– Lille hadde mye plager som gjorde at han gråt veldig, veldig mye. Jeg gråt mye selv og hadde et ganske tungt sinn, en mild fødselsdepresjon, skriver hun på Instagram.

Lyng har vært åpen om sine egne psykiske problemer, og erfaringene med dette synes å ha hjulpet henne.

– Jeg som bipolar har blitt vant til å måtte takle depresjoner/nedturer og dager der alt er skygger og fremtiden virker mørk, MEN jeg har lært meg hvordan jeg kan jobbe meg ut av det. Jeg merker at jeg blir lykkeligere når jeg fokuserer på de små, fine tingene i livet, på det positive istedenfor hva jeg er misfornøyd med, hva som gjør meg stressa, hva som gjør vondt, forteller hun.

– Vil gjøre meg lykkeligere

– Noen ganger er det så enkelt at regninger, røde lys i trafikken og dårlig selvbilde tar fokuset bort fra de små søte tingene som gir hverdagsglede. Derfor skal jeg øve meg på å sette mer pris på kaffen om morgenen, sola på himmelen og at det snart dukker opp små blomster. Jeg tror at dette vil gjøre meg lykkeligere, å sette mer pris på de gode tingene livet. Å ikke ta de for gitt.

Lyng skriver videre at hun nå vil poste flere positive opplevelser, og oppfordrer sine følgere til å gjøre det samme.

VG har forsøkt å kontakte Lyng og hennes management for kommentar til denne saken, men har i skrivende stund ikke fått respons.

26.03.19 11:57 Oppdatert: 26.03.19 12:13