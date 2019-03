FORELSKET: Andrea Badendyck har fått seg kjæreste, og synes så langt ikke at det er problematisk med et avstandsforhold. Foto: Mattis Sandblad

Andrea Badendyck viser frem kjæresten på Instagram: – Elsker å være forelsket i deg

I februar røpet den norske bloggeren at hun ikke lenger er singel. Nå avslører hun glade dager, men velger fortsatt å holde vesentlige detaljer skjult for offentligheten.

Blogger Andrea Badendyck (24) ble for alvor kjent for allmennheten gjennom sin deltagelse i «Farmen» på TV 2 i høst. Den gang verserte det også rykter om en romanse mellom 24-åringen og en annen deltager, nemlig Paal Nygård (27).

Spekulasjonene oppsto etter at bloggeren la ut et bilde av de to på Instagram med teksten «Han her», etterfulgt av blant annet et hjerte. Til VG forklarte imidlertid Badendyck at hun og Nygård ikke var mer enn gode venner.

– Jeg ble egentlig litt overrasket over at så mange plutselig begynte å spekulere i at vi er kjærester. Til og med andre deltagere. Folk har vel sett at jeg og Paal har vært en del sammen her hjemme, jeg tror det er derfor de har de tankene. Men jeg la bare ut bildet fordi jeg syntes det er fint, sa hun den gang.

Husker du dette? «Farmen»-deltager Irene Halle kommenterer det lite fruktbare «vennskapet» til Andrea Badendyck:

På samme tid utelukket hun ikke at det kunne bli noe mer mellom dem.

– Enn så lenge er vi bare gode venner. Han er en fin fyr, uttalte hun.

Slik skulle det ikke bli. I starten av februar røpet nemlig den tidligere Farmen-deltageren at hun omsider har fått seg kjæreste. Det gjorde hun i et innlegg på sin egen blogg. I innlegget hyllet hun sin utkårede for hvordan han hadde sørget for å gjøre bursdagen hennes til en drømmedag.

«24.januar fylte jeg 24(!!!) år, og det var definitivt en bursdag som jeg aldri kommer til å glemme. Tilbragte den med kjæresten, som virkelig stod på fra morgen til kveld for å gjøre det til den beste bursdagen jeg kunne ha hatt», skrev Badendyck,.

I helgen publiserte Badendyck et bilde av paret på sin Instagram, men heller ikke denne gangen avslører hun hvem han er. «Farmen»-deltageren legger imidlertid ikke skjul på at hun har det svært bra om dagen.

«Jeg elsker å være forelsket i deg,», skriver hun under bildet, etterfulgt av et hjerte.

Så langt har hun ikke gitt sine lesere og følgere svar på hva kjæresten heter eller hvordan de møttes. Men i et innlegg på bloggen datert 20. mars kom det fram at han er bosatt i Riga, Latvia.

«For en uke siden dro jeg til Riga for å besøke kjæresten min (derfor det har vært så stille her inne, haha). Skulle egentlig hjem i går, men så bestemte jeg meg for å bli et par dager til. Er så koselig å være med kjæresten min igjen, vi er jo fortsatt nyforelsket, og jeg prøver å nyte denne fantastiske tiden så godt jeg kan. Avstandsforhold gjør egentlig det hele enda bedre, for følelsen når man først ser hverandre igjen kan nesten ikke beskrives. Sommerfugler i hele kroppen Forelskelse og kjærlighet er virkelig det fineste i hele verden, og jeg er så glad for at jeg har fått oppleve det igjen».

Gjennom sin deltagelse i «Farmen» fikk Andrea Badendyck mye oppmerksomhet også for ordkrigen med deltager Irene Halle (35), samt at hun gikk hardt ut mot skjønnhetspress i bloggbransjen.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Badendyck.

25.03.19 15:27