POSERER: Carina Dahl lanserte torsdag bikinikolleksjonen Pinkyswear, men har ikke alltid vært like komfortabel med å posere lettkledd foran kamera.

Carina Dahl om kroppspresset: – Jeg var sykt tynn, men likevel ikke fornøyd

Den norske artisten takker «Farmen kjendis» for at hun er blitt tryggere på seg selv. – Hele Norge har sett meg uansett, sier hun.

Nå nettopp







Artist Carina Dahl fikk mye oppmerksomhet i vår da hun var en del av «Farmen kjendis etter å ha vunnet sidekonkurransen «Torpet». Men det er ikke bare reality-TV og musikk som opptar 33-åringen om dagen. Torsdag lanserte hun nemlig bikinikolleksjonen Pinkyswear på utestedet Ling Ling i Oslo.

– Det er så gøy. Jeg har jo jobbet i ett år med dette. Den skulle egentlig vært lansert i fjor, jeg trodde jo ikke jeg skulle bli værende så lenge på «Farmen kjendis». Så da måtte vi utsette alt. Det var egentlig bra, for da fikk jeg bedre tid, sier hun til VG.

Bikinikolleksjonen har, naturlig nok, ført til at Carina Dahl utallige ganger den siste tiden har måttet posere på bilder iført bikini. Det har ikke alltid vært like lett.

Husker du dette? Her var det over og ut for Carina Dahl i «Farmen kjendis»:

– Jeg prøver å tenke at jeg må slutte å være så kritisk til meg selv. Trener gjør jeg mest fordi jeg trenger energi og fordi det er gøy å trene. Men jeg spiser veldig mye, mye mer enn damer på min størrelse gjør, tror jeg. Jeg har uansett lyst til å gjøre et «statement». Sånn er jeg, og sånn ser jeg ut, forteller artisten, som erkjenner at hun, som mange andre, sliter med komplekser rundt egen kropp og eget utseende.

– Jeg har flere komplekser. Jeg må blant annet alltid ta bilde fra venstresiden og sender alltid bilder til søsteren min og spør hvilket jeg skal legge ut på sosiale medier og slikt. Men ja, jeg tror alle har komplekser. Man må bare tenke på hvordan man selv føler seg og hvordan man kan føle seg bra. Man ser mange syke ting på seg selv, som andre oftest ikke skjønner noe som helst av. Jeg vet at jeg ikke er overvektig, men det hender at jeg ser meg som det på noen bilder.

les også «Farmen kjendis»-vinner Tiril Sjåstad Christiansen går ut mot kritikerne: – For dumt å legge skylden på TV 2

– Kan det bli et problem for deg?

– Ja, herregud. Men alle er forskjellige. Jeg husker en periode da jeg var sykt tynn, og så ut som en spurv. Jeg var likevel ikke fornøyd. Man må slutte å stille så mange krav og være så kritisk til seg selv, mener artisten.

Nå veier hun ti kilo mer enn hun veide den gang - i 2008.

Deltagelsen i «Farmen kjendis» i vår gjorde også noe helt spesielt med Carina Dahl.

TI KILO SENERE: – Når man blir eldre lærer man seg å gi litt mer faen, mener Dahl. Dette bildet er tatt i år.

– Der viste jeg meg uten sminke foran hele Norge, og etter det har jeg blitt mye mer avslappet. Før kunne jeg ikke engang gå på trening uten sminke, mens jeg nå til og med kan dra på date uten. Hele Norge har jo sett meg uansett. Når man blir eldre lærer man seg å gi litt mer faen. «Grillene» sitter i ditt eget hode, ikke i andres, mener Dahl, som har vært singel i drøye tre år.

Fortsatt er det ingen bevegelse på den fronten, erkjenner hun.

– Altså! Jeg har det ikke travelt med noe. Og det er vel kanskje ikke det at jeg ikke har tid til en kjæreste.

GIKK HELT TIL TOPPS: Carina Dahl vant sidekonkurransen «Torpet» i konkurranse med blant andre Aune Sand og Kristin Gjelsvik. Det sikret henne plass i «Farmen kjendis». Foto: Frode Hansen

– Hvorfor ikke?

– Grunnen til at jeg reiser mye og er på farten er jo kanskje nettopp fordi jeg ikke har noen jeg trenger å forholde meg til.

Hun klager imidlertid ikke.

– Det som er utfordringen er å finne noen man har samme interesser med og noen som kanskje lever litt sånn som meg da. Aktiv, og kanskje ikke så altfor A4. Gidder ikke ha kjæreste bare for å ha kjæreste. Det er mye som skal klaffe, forteller bikiniaktuelle Carina Dahl til VG.

Publisert: 13.04.19 kl. 14:29