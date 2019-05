BLE SVÆRT LEI SEG: Vendela Kirsebom ble såret av Janne Formoes spøk fra scenen under Se og Hørs 40-årsjubileum i fjor høst. HUn får full støtte av vennen Jan Thomas. Bildet i midten av Janne Formoe er hentet fra Se og Hørs kjendisgalla i 2015. Foto: Frode Hansen, Line Møller, VG/NTB scanpix

Jan Thomas mener Janne Formoe bør beklage seg overfor Vendela

Den profilerte kjendis-stylisten er ikke nådig i det som ble sagt om hans gode venn under Se og Hørs 40-årsjubileum. – Et angrep på kjærligheten, sier han.

Det ble dramatisk i mandagens episode av «Vendela + Petter» på TV 2. Der fikk TV-seerne se at kjæresteparet Petter Pilgaard (39) og Vendela Kirsebom (52) pyntet seg til Se og Hørs 40-årsjubileum i september i fjor. Men festen ble ikke helt som Vendela hadde ønsket.

Med kameraer til stede dagen derpå kommer det nemlig frem at den tidligere supermodellen ble svært lei seg etter at en ikke-navngitt konferansier hadde spøkt med at hun kunne vært moren til Petter. I episoden sier hun at hun følte seg mobbet, og at hun normalt tåler å bli fleipet med.

Men ikke denne gangen.

Etter at episoden ble sendt på TV, har det på sosiale medier blitt spekulert heftig i hvem denne konferansieren er. Mange hevder at det dreier seg om komiker og TV-personlighet Henriette Steenstrup (44). Så mange at 44-åringen tirsdag så seg nødt til å avkrefte ryktene på sin egen Instagram:

– Angrep på kjærligheten

I mandagens «Vendela + Petter» kunne man se at Vendela dagen etter 40-årsjubileet møtte kompisen Jan Thomas (52) til en fortrolig samtale. Kjendis-stylisten trøster sin venn så godt han kan, mens Vendela også forteller at flere kom bort til henne på festen dagen før og viste sin støtte.

Til VG bekrefter Jan Thomas at det var skuespiller og TV-personlighet Janne Formoe (43) som sto bak spøken.

– Selv vet jeg en ting eller to om det å bli angrepet «under beltestedet». Min oppfordring er at vi tenker oss om før vi slenger ut ting. Jeg føler meg sikker på at dette ikke var et planlagt angrep for å såre Vendela, men av og til må man ta et steg tilbake og ta litt ansvar, sier han til VG.

– Du som var der med Vendela dagen etter, var hun veldig lei seg?

– Ja, det var hun.

52-åringen understreker at man ofte ikke har kjennskap til hva folk rundt oss sliter med i dagliglivet.

– Janne Formoe vet ikke historien, eller hvor mye hun har slitt med dette. Vendela og Petter er utrolig forelsket, og da blir dette et angrep på kjærligheten. Jeg mener Janne bør ta kontakt med Vendela og beklage. Skaden er allerede gjort, men jeg mener likevel at hun bør si unnskyld - selv om dette skjedde for lenge siden og selv om Vendela nok er ferdig med dette.

Janne Formoe: - Lei meg

Når VG legger frem Jan Thomas’ kritikk for Formoe svarer hun at hun er lei seg:

– Jeg bruker ofte humor som virkemiddel når jeg står på en scene, og da spisser man ofte poengene sine. I og med at dette var Se og Hørs 40-årsjubileum tullet jeg med bladet og dets form, kjente personligheter og ikke minst rikelig med meg selv. Jeg er lei meg hvis noe av dette har blitt oppfattet som sårende, det var aldri min intensjon, skriver Formoe til VG.

Jan Thomas kjenner seg igjen i måten den tidligere supermodellen reagerte på. I 2008 falt han nemlig for 22 år yngre Christopher Mørch Husby (30), som han senere giftet seg med.

I 2015 ble det kjent at de to hadde gått hvert til sitt, men Jan Thomas husker godt hvordan han spesielt i starten av forholdet ble latterliggjort fra flere fronter.

– Hensikten var nok ikke å såre

– Vi er mennesker, har følelser og tar mye til oss. Vendela er en person man kan tulle med, hun har masse humor og selvironi. Men akkurat dette er betent på alle mulige måter, og ble i tillegg sagt med hele Presse- og Kjendis-Norge til stede. Alle fikk det med seg.

Og:

– Det er en liten bransje, og nå synes jeg det er på tide at vi begynner å ta vare på hverandre. Ja, selvsagt skal vi kunne tulle med hverandre, men vi må være snille.

FIKK TRØST: Jan Thomas tok seg tid til å trøste Vendela Kirsebom i mandagens «Vendela + Petter» på TV 2. Foto: TV 2

Den profilerte stylisten understreker at han ikke tror Janne Formoe bevisst prøvde å være slem mot Vendela.

– Jeg kjenner Janne godt, og hun er en fantastisk kvinne, som bare er god og snill. Hensikten var nok ikke å såre, men når Vendelas sorg og fortvilelse blir latterliggjort på denne måten, er vi nødt til å få opp øynene, sier han til VG.

I en sms til VG skriver Vendela Kirsebom at hun ikke er opptatt av hvem som sa hva.

– Men det var viktig for meg å snakke om tematikken i serien til Petter og meg. Derfor setter jeg spesielt stor pris på alle de hyggelige kommentarene vi har fått. Dette er ikke noe jeg ønsker mer oppmerksomhet rundt, og anser meg som ferdig med saken, skriver hun.

Publisert: 01.05.19 kl. 17:28 Oppdatert: 01.05.19 kl. 17:43