Forsinkelser gir kongehuset millioner på bok

Nytt regelverk for Det kongelige hoff har ført til forsinkelser og et overskudd på 138 millioner kroner i årsregnskapet.

I fjor høst konkluderte Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) med at Det kongelige hoff brøt loven, da de inngikk en verdifull malerkontrakt uten offentlig anbud i 2016.

Ifølge hoffets ferske årsregnskap for 2019 har kongehuset rettet seg etter vedtaket, og regjeringen har oppdatert økonomireglementet.

Det siste halvåret har hoffet kunngjort en rekke store oppdrag og anbud offentlig i den statlige portalen Doffin, viser en gjennomgang VG har gjort.

138 millioner

I årsrapporten kommer det frem at Det kongelige hoff har et overskudd på 138 millioner kroner.

Det store overskuddet «skyldes noe forsinket oppstart av enkelte delprosjekter og utfordringer knyttet til anskaffelsesregler», heter det i årsberetningen.

Pengene stammer fra et sikkerhetsprosjekt som etter planen skal ferdigstilles i 2021, og har en kostnadsramme på i overkant av 600 millioner kroner. Det omfatter blant annet sikringer rundt Slottet med blant annet porter, pullerter, gjerder og murer, men også på flere andre eiendommer.

Mer penger

Stortinget økte forøvrig bevilgningene til kongehuset i statsbudsjettet for 2020.

Apanasjene, som skal dekke kongeparets og kronprinsparets private forbruk, økte med 797.000 kroner til 22,95 millioner. Beløpet er skattefritt. Apanasjen til kongeparet steg til 12.528 000 kroner og apanasjen til kronprinsparet stiger til 10.427.000 kroner.

Unntar privatsfæren

Lov om offentlige anskaffelser kom på plass i 1999 og skal sikre at alle selskaper får konkurrere på like vilkår om å levere best pris og best kvalitet. Slik skal skattepengene brukes mest mulig effektivt.

Hoffet bestiller hvert år store arbeider til statlige eiendommer og offentlige arrangementer med penger bevilget fra Stortinget, men hadde likevel latt være å følge loven i flere år. Denne praksisen fikk støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men i fjor satt KOFA foten ned:

«Klagenemnda kom til at Det kongelige hoff er å anse som en del av staten i anskaffelsesrettslig sammenheng.», står det i vedtaket.

Regjeringen besluttet å endre hoffets økonomireglement i statsråd den 7. februar i år.

«Det framgår nå at anskaffelsesreglene får anvendelse når vi utfører innkjøp på det offentliges vegne og for å utføre offentlige oppgaver, men ikke når det foretas anskaffelser som faller innenfor den private sfære. Hoffet har i tråd med denne endringen oppdatert retningslinjene for innkjøp», heter det i regnskapet.

(Red. anm.: Klagen til KOFA ble i sin tid sendt av journalist Eiliv Frich Flydal, som et ledd i arbeidet med å få innsyn i pengestrømmene på Slottet.)

Ubesatte stillinger

For den ordinære bevilgningen viser regnskapet et overskudd på 8.056.334 kroner.

«Overskuddet skyldes i hovedsak midlertidig ubesatte stillinger og forskyvning av prosjekter på grunn av kapasitetsbegrensninger. Overskuddet er avsatt til gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter og øvrige aktiviteter», står det videre i regnskapet.

Store deler av den ordinære bevilgningen benyttes til å vedlikeholde Slottet og andre statlige kongelige eiendommer.

I den ferske årsrapporten fra Slottet nevnes konfirmasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra som en av de store begivenhetene:

