BROTHERS IN ARMS: Prins William, her med sin bror prins Harry, under en minnemarkering for to år siden, innrømmer nå at han ble bekymret da faren, prins Charles, ble coronasmittet. Foto: PHILIPPE HUGUEN / AFP

Prins William om sin far: - Oppriktig bekymret

Snakket ut om sin egen reaksjon da prins Charles (71) fikk påvist coronasmitte.

Nå nettopp

Det var i et intervju med BBC tidlig fredag at prins William (37) og hans hustru Kate Middleton (38) åpnet opp om sine følelser da prins Charles fikk påvist coronasmitte i slutten av mars.

– Jeg må innrømme at jeg i begynnelsen var oppriktig bekymret; han passer inn i det som er risikosonen. Min far har hatt mange brystinfeksjoner, forkjølelser og slike ting gjennom årene. Så da tenkte jeg med meg selv at, er det noen som kan kjempe seg gjennom dette, må det være han, sa prins William til BBC.

Heldigvis for det britiske kongehuset var det en mild variant som rammet prins Charles, som var ute av selvisolasjon en uke etter at hoffet offentliggjorde nyheten om hans coronasmitte.

Bekymringene er imidlertid ikke over ennå for hans sønn, prins William. Som kjent har prins William familiemedlemmer som er enda eldre enn sin far, nemlig farmor - og dronning - Elizabeth på 93 og hennes mann, prins Philip (98).

Alder har blitt et sårbart tema under coronakrisen.

– Jeg har åpenbart tenkt svært mye på mine besteforeldre, som er i den alderen de er. Vi gjør alt vi kan for å beskytte dem og forsikre oss om at de er isolerte. Men ja, det bekymrer meg, sier prins William - nummer to i arverekkefølgen til den britiske tronen etter sin far - i BBC-intervjuet.

Han sier videre i intervjuet at «det verste» for faren var at han ikke kunne gå utendørs for å trekke frisk luft.

– Han er gal etter å spasere - elsker det - så jeg tipper han syntes det var litt vanskelig. Også for hans mentale helse - det å måtte være stengt inne og ikke kunne gå seg en tur.

Hertugparet av Cambridge - som selv har tre barn; prins George (6), prinsesse Charlotte (4) og prins Louis på 23 måneder - har ifølge US Weekly selv engasjert seg sterkt hjemme i England i kampen mot coronaviruset.

Lørdag morgen var det bekreftet over 14.600 corona-dødsfall i Storbritannia, mens over 109.000 er bekreftet smittet.

Publisert: 18.04.20 kl. 05:39

