LUKKET: Axel Bøyum har stengt sin Instagram-profil for offentligheten, men deler dette bildet med VGs lesere. Foto: PRIVAT

Min karantenepåske: Axel Bøyum

VG spør – kjendisene svarer. Skuespiller Axel Bøyum (24) røper hva slags spill han hater, og hva han savner mest i disse coronatider.

Med hjemmepåske over hele landet, har VG samlet et knippe kjendisers beste råd, tips og historier.

Publikum kjenner Axel Bøyum fra teaterscenen og TV-seriene «Øyevitne», «Heimebane» og «Heksejakt».

Hvordan har ditt siste døgn vært?

– Kjedelig. Har så brakkesyke, atte hjælp. Hvis du vil ha det mer detaljert så: Stått opp i solidaritet for kjæresten min med hjemmekontor kl. 07, da får jeg også trent i Tufteparken helt alene, uten mennesker. Med hansker. Oppvaskhansker er et godt tips. Ellers leser jeg på prosjekter som jeg håper settes i gang når alt er over. Og så plager jeg folk jeg kjenner som har hjemmekontor.

Hva savner du mest fra tiden før coronautbruddet?

– Åh, jeg savner jobben min! Var midt i gang med innspilling av en TV-serie som heter «Delete me». Hadde forestillinger på kveldene hos Det Norske teatret, og skulle i gang med prøver på Riksteatret (som muligens fortsatt er i rute, håper det).

Hvor mye skjermtid bruker du på telefonen?

– Jeg hører rykter om at det er en ny oppdatering man trenger for å se dette. Har dessverre ikke oppdatert, men bruker mobilen mye mer i denne perioden. Men – jeg er flink til å sette den på flymodus i «vanlige tider». Så jeg kan ta igjen litt nå, føler jeg. Slapp av nå, jeg bruker mobilen i «vanlige tider» også, bare ikke veldig mye. Er ikke helt rar, har bare ikke mange venner.

(Intervjuet fortsetter under videoen)

Hvordan holder du kontakt med venner og familie?

– Har én frisk venn jeg møter for tidlig morgentrening i blant. Resten er ikke syke altså, jeg bare begrenser hengingen. Ellers har jeg mye kontakt over nett. Fredagspils med familien over FaceTime er veldig kos. Og FaceTime med venner.

Hva er ditt favorittspill?

– Nå gamer jeg for det meste PlayStation, da. Tok frem det når alle måtte holde seg inne. Men den tok over livet mitt, så nå er den gjemt bort igjen. Har et dårlig forhold til den.

– Når det kommer til brettspill og sånn, så hater jeg mime-spill. Folk tror skuespillere elsker disse mime-tingene. Fordi man jobber med å være andre mennesker? Vet ikke. Men det er det verste. Elsker de første rundene av «gul-bolle» eller hva disse lekene heter, men den siste mimerunden er helt jævlig.

Hvilket realityprogram ville du ha vært med på?

– Ouff, fått klar beskjed om å ikke være med på sånt, så det skjer ikke. Men hvis jeg måtte, hehe, så hadde jeg nok valgt noen av disse NRK-programmene. Er ikke reality kanskje, men man er jo seg sjæl? Så enten den om slektsforskning eller kanskje «Datoen».

Hvilket søppel-TV-program elsker du?

– Jeg har en greie for å se kun tegnefilmer når jeg er midt i en innspillingsprosess. Altså når jeg filmer selv. Rett og slett fordi jeg blir så fort påvirket av filmer, og da er jeg redd for at jeg plutselig «hermer». Det er litt sånn «når du har sett hvordan en pølse lages så ...». Så jeg har sett nesten alt av animasjonsfilmer og serier. Hvorfor jeg nevner det, er fordi folk rundt meg kaller det søppel. Men jeg elsker det. Så nettopp 52 episoder av første Pokemon-serien på Netflix. Og jeg gråter kun av animasjonsfilmer. Ble dypt dette her.

Hva er din favorittkonto på Instagram, YouTube og TikTok?

– Instagram: Screenplayed (filmscener der manuset ligger under og man kan se hvilke valg skuespillere tok, i motsetning til det som faktisk står. Ganske gøy.) YouTube: David Dobrik (mye tull, men gøy). TikTok: Ser bare på hva enn som dukker opp på den «for you» siden. Liker det jeg liker.

Flere kjendiser har begynt med TikTok etter coronakrisen, blant dem er Jack Black (intervjuet med Bøyum fortsetter under videoen).

Hva er den morsomste DM-en du har fått?

– Jeg får veldig mange morsomme. Men skal jeg gi eksempel, må det vel bli at folk hadde en greie for å sende meg bilder av seg selv, uten å smile, med en tunfisk-boks. Sikkert pga Adrian i «Heimebane». Veldig rart og litt gøy.

Hvilken er den siste selfien du tok. Vær ærlig!

– Åh, kan ikke tro at jeg sender det. Har nettopp stått opp, men her er den.

Hva er det beste eller flaueste møtet du har hatt med en fan?

– Har til gode å ha et flaut møte. De beste er de som blir tatt litt på senga når jeg har gått forbi og slenger ut det første de tenker på: «Oi, faen, der er du».

Hva er ditt beste minne fra 2019?

– At jeg kjøpte meg ny leilighet, og at kjæresten min flyttet inn i leiligheten min.

Hva er ditt beste karantene-tips?

– Stå opp tidlig. Ta deg en dusj og gjør deg klar for å gå på jobb eller ut. Men: Ikke gå ut. Gjør hjemmekontor. Eller: Lag en «to do»-liste. Skriv gjerne opp ting som ikke blir gjort ofte, som å vaske vinduer eller ovn. Resten av dagen kan du gjøre hva du vil. Pass på hverandre, spesielt de som muligens er ensomme nå.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

ROLLE: Axel Bøyum i varslerdramaet «Heksejakt» på TV 2. Foto: Misofilm / TV 2

Hva er det første du skal gjøre når karantenen er over?

– Klemme folk. Ingen stor «klemmer», men savner å klemme folk.

Hva gleder du deg mest til når hverdagen blir normal?

– Gjøre ferdig innspillingen av «Delete Me». Og sette i gang med prøver på Riksteatret med et sinnssykt kult stykke. Sammen med Kamilla Grønlie og Marie Blokhus på regi. «Pust» heter det. Vi skal reise Norge rundt med denne forestillingen, så følg med!

Publisert: 10.04.20 kl. 10:25

