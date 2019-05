REAGERER: Seks av åtte deltagere i «Sommerhytta» på TV 2 mener at vinnerne har hatt hjelp i ferden mot å ta seg helt til topps. Programleder er Guri Solberg (til venstre). Knut og Kjartan (øverst til høyre) gikk torsdag helt til topps i programmet. Foto: Espen Solli, TV 2

«Sommerhytta»-deltagere i oppvaskmøter med TV 2: Føler seg ført bak lyset, lurt og ydmyket

Seks av åtte deltagere krever ti nye innspillingsuker. TV 2 tilbakeviser beskyldningene på det sterkeste.

I TV 2-programmet «Sommerhytta» kjemper fire lag – totalt åtte deltagere – side om side i ti uker for å oppnå den store hyttedrømmen i Halden.

Hvert lag pusser opp hver sin hytte. Torsdag ble det klart at det er Knut Ivar Pelerud og Kjartan Haugen som til slutt vant hytta, som har en verdi på hele 3,5 millioner kroner.

Men selv om konkurransen på TV ser ut til å foregå i fred og fordragelighet, har det vært høy temperatur mellom flere deltagere og produksjonen etter at innspillingen ble avsluttet i oktober i fjor. Seks av åtte deltagere anklager nemlig TV 2 og produksjonsselskapet Strix for skittent spill.

– Føler meg ydmyket

De seks misfornøyde deltagerne mener at det har vært sterke bindinger mellom vinnerparet og spesielt to av de tre dommerne, Aina Sollie Steen og Finn Schjøll. Det har gitt seg utslag i at vinnerparet har vunnet delkonkurranser de aldri burde vunnet, og dermed gitt dem fordeler de ikke burde hatt, mener de.

Påstandene blir kontant avvist av både TV 2, dommerne og vinnerparet selv.

– Vi innser at det alltid vil være noen som er kritiske til «dommeren» i konkurranser der det er skjønnsmessig bedømming, men vi vil på det sterkeste tilbakevise at ekspertene har bedømt ut ifra noe annet enn den innsatsen deltagerne selv la ned i ukeoppdragene og konkurransene, og resultatene de fikk. TV 2 og Strix har gjort store realitykonkurranser i over ti år, og vi har brukt store ressurser på å sikre at produksjonene foregår på en rettferdig måte, sier programredaktør i TV 2, Jarle Nakken, til VG.

Emma Vestby Kornstad tapte finalen på målstreken sammen med faren Jostein Kornstad.

– Jeg føler meg ydmyket. For man legger jo hele sjelen sin i disse ti ukene. Jeg måtte ta pause fra studietiden et halvt år, og det føles ikke bra når vi opplever at det blir jukset. Du ser at 3,5 millioner bare forsvinner foran deg, og vet at du ikke hadde vunnet uansett hvor mye du hadde jobbet, sier hun til VG.

Dommer slår tilbake

Aleksander Austnes, som konkurrerte med Miriam Ruud, viser til at dommer Aina Sollie Steen stylet vinnerparets private bolig tre måneder før innspillingen av «Sommerhytta», til en reportasje i et interiørmagasin.

– Én uke etter at innspillingen av «Sommerhytta» var over sto saken på trykk i et av Norges største interiørmagasiner, «Maison Interiør». Da får man i beste fall en uheldig relasjon, mener han.

Knut og Kjartan har selv omtalt reportasjen på sin egen blogg. Aina Sollie Steen bekrefter også at hun var hjemme hos de to før innspillingen tok til. Men ifølge Steen møtte hun dem aldri, fordi eierne ikke var hjemme.

– Det var for cirka to år siden jeg ble bedt om å lage en julereportasje i bladet Maison. Jeg fikk beskrevet hvor nøkkelen lå for at jeg skulle komme meg inn. Da jobben var gjort låste vi oss ut igjen, og vi fikk ikke portrettfotografert eierne som er vanlig i disse sakene, siden de ikke var hjemme, forteller Steen, som understreker at hun ble gitt oppdraget av redaktøren i bladet.

FÅR KRITIKK: De seks tapende «Sommerhytta»-deltagerne mener vinnerne Kjartan Haugen og Knut Ivar Pelerud har hatt fordeler i ferden mot en hytte til 3,5 millioner kroner. Foto: Espen Solli, TV 2

Ifølge interiørdesigneren kjente hun igjen adressen i det første møtet med Strix, da deltagerne ble presentert.

– Jeg informerte om dette umiddelbart, og Strix tok dette videre med TV 2. Jeg har ingen personlige bindinger til eierne og hadde aldri hilst på dem før. Jeg har heller aldri solgt innredningstjenester til dette paret, så TV 2 anså ikke dette som et problem. De erklærte meg habil som dommer i «Sommerhytta». Mitt første møte med Knut og Kjartan var den første innspillingsdagen.

I flere møter med TV 2

Misnøyen blant de seks deltagerne har etter hva VG forstår vært så stor at det har blitt avholdt flere oppvaskmøter mellom produksjonen, TV 2 og deltagerne. I ett av møtene skal alle de seks deltagerne ha deltatt, og i ett skal tre dem – én fra hvert par – ha vært til stede.

Miriam Ruud sier hun opplevde møtet hun var med på som ubehagelig.

– Jeg opplevde at vi ikke kom noen vei som helst, de nektet bare for alt. Hadde ikke psykologen deltatt i møtet, ville jeg følt meg veldig langt nede. Jeg synes at dette har blitt håndtert svært dårlig. Jeg vil kalle det uprofesjonelt.

STYRER SHOWET: Programleder Guri Solberg, snekker Lars Fossum, interiørdesigner Aina Sollie Steen og hageekspert Finn Schjøll er alle en del av «Sommerhytta» på TV 2. Foto: Espen Solli, TV 2

De seks deltagerne sier de også har regnet seg frem til at Knut og Kjartan har brukt mer penger enn de har lov til under innspillingen. Mer penger vil gi større mulighet til å vinne delkonkurransene.

– Ga deltagerne tilbud om å se bilag

I deltagernes kontrakter, som VG har fått innsyn i, står det at deltagerne må samle alt av materialvalg, fargekoder og regnskap i en egen bok som skal være tilgjengelig for ekspertene og på tv2.no.

Dette er i skrivende stund ikke publisert på nettstedet, og én av deltagerne skal derfor ha spurt TV 2 og Strix om de kunne få oversendt papirene. Men de skal ha fått avslag.

TV 2 parerer:

– Under innspillingen ble det ukentlig samlet inn regnskap fra alle deltagerparene, og disse ble godkjent gjennom dokumentasjon. Strix har kontrollert og gått grundig gjennom produksjonsbøkene, og alt er godkjent av revisor. Det er ingenting som tyder på regelbrudd eller juks fra noen av deltagerne. Vi har også tilbudt dem å komme inn og se alle aktuelle bilag. Dette har deltagerne selv avslått, forteller Jarle Nakken.

Slik svarer deltager Thor-Erling Nandrup Pettersen:

– Vi har vært inne på Strix og TV 2 ved flere anledninger vedrørende andre omstendigheter, men har blitt møtt med usakligheter og bortforklaringer. Vi ønsket derfor å få dette tilsendt for å gå gjennom det på egen hånd. Svaret på hvorfor dette ikke kunne sendes var at det inneholder personsensitiv informasjon. Dette kan enkelt sladdes om de hadde ønsket å være åpne om dette, etter vår mening.

Beskylder kanalen for løgn

Pettersens partner Anette Mathisen legger heller ikke skjul på sin skuffelse.

– Jeg føler meg ført bak lyset og lurt. Det er det mest beskrivende for situasjonen akkurat nå. Enda mer skuffende er det at TV 2 og Strix har hatt så mange muligheter til å være ærlige med oss. Én ting jeg takler dårlig er å bli løyet for, mener hun.

Mathisen sikter til møtene mellom deltagerne og kanalen, samt produksjonsselskapet.

– Dette har blitt dysset ned, og vi har sittet igjen og følt at de har ledd av oss. Vi har prøvd å være så ydmyke vi kan, men det har etter hvert blitt et kaos. Det gir meg ikke lenger noen god følelse å sitte å se dette programmet på TV.

Programredaktør Jarle Nakken kjenner seg ikke igjen i påstandene om løgn.

– Vi har vært åpne hele tiden, vi har tilbudt innsyn i regnskap, vi har undersøkt alle påstander grundig, og vi har svart på alle spørsmål underveis. At enkelte av deltagerne ikke tror på de svarene de får er svært beklagelig, sier han.

– Ønsket å trekke meg

Vinnerparet Knut Ivar Pelerud og Kjartan Haugen stiller seg helt uforstående til kritikken som blir fremsatt – på alle mulige måter.

– Kjartan var i en middag med Finn Schjøll for cirka ti år siden. De håndhilste, men har ikke sett hverandre etterpå. Ingen av oss har noensinne møtt Aina Sollie Steen eller den tredje dommeren Lars Fossum før denne innspillingen tok til. Vi synes det er trist og leit, og kjenner oss ikke igjen i dette i det hele tatt. Når det gjelder reportasjen i Maison var vi begge på jobb, og la ut nøkler slik at stylisten og fotografen selv kunne låse seg inn og ut. På den tiden visste vi ikke engang hvem Aina var, fastslår Pelerud.

Jostein Kornstad forteller at han truet med å trekke seg allerede under den andre innspillingsuken.

– Jeg skjønte etter hvert at det var noe som ikke stemte. Og da ga jeg beskjed om at jeg ønsket å trekke meg. Men jeg ble overtalt til å bli værende, sier Kornstad.

Og:

– Jeg synes det er helt tragisk. Vi har ikke blitt hørt på i det hele tatt, de har ignorert oss fullstendig. Det virker som at alt er bestemt på forhånd.

– Burde vært disket

– Så hva mener dere at TV 2 burde gjort?

– Vi mener at vinnerparet burde vært disket. Vi foreslo ti nye innspillingsuker, med en rettferdig konkurranse. Men vi skjønner at de ikke vil bruke 50 nye millioner på det. Forutsetningen for deltagelsen vår er uansett brutt på grunn av juks, og hva vi har ønsket er «fair play». Men er vi villige til å bruke 150.000 kroner på en runde i tingretten for kanskje å få noen kroner? Sannsynligvis ikke, sier Aleksander Austnes og Emma Vestby Kornstad.

– Hva er det som gjør at dere er så sikre på at det har foregått juks her, når det ikke finnes vanntette beviser for at så har skjedd?

– Det finnes mange beviser på at vinnerparet har brutt kontrakten med produksjonsselskapet, ikke minst et av de første punktene som ble signert i kontrakten. Dette punktet er brutt – både med tanke på Finn Schjøll og Aina Sollie Steen, mener Austnes.

I deltagerkontrakten, som VG har fått tilgang til, står det nemlig følgende:

«Deltageren plikter å gi informasjon om eventuell tilknytning mellom deltageren eller deltagerens nære familie/omgangskrets, og ansatte/engasjerte i Strix, kanalen eller andre personer/virksomheter som er involvert i eller leverandør til produksjonen».

– Vinnerparet opplyste om at de kjente markedssjefen i Knupp hageselskap, men ettersom sponsorer av TV 2s programmer ikke har noen innflytelse på utfallet av TV 2s konkurransedrevne realityprogrammer ble dette vurdert til å være uproblematisk. Vinnerparet kjente hverken Finn Schjøll eller Aina Sollie Steen før innspilling og vi mener de ikke har brutt avtalen, forklarer Jarle Nakken.

– Er dere ikke redde for å bli oppfattet som dårlige tapere?

– Nei, for leserne kan selv gjøre seg opp en mening. Og ved å se på programmet, og finalen, tror jeg ikke at folk oppfatter oss som dårlige tapere, sier Aleksander Austnes, som mener han selv og partneren ikke ville vunnet uansett, men at slik konkurransen utspilte seg var Jostein og Emma de eneste rettmessige vinnerne av programmet.

TV 2 tar grep for fremtiden

Programdirektør i TV 2, Jarle Nakken, sier produsenten ikke kjenner seg igjen i at Kornstad truet med å trekke seg.

– Det er helt nytt for oss. Det har selvsagt vært løpende dialog mellom produksjonen og deltagere, og samtlige ga uttrykk for at de trivdes i produksjonen, sier Nakken, som fastslår at TV 2 opplevde oppvaskmøtene med deltagerne som ryddige og konstruktive.

– Deltagerne fikk legge frem sine påstander, og alle spørsmål ble besvart. Vi har tatt deltagernes påstander på alvor og undersøkt disse grundig. Hverken ekspertene, TV 2 eller Strix har noe å vinne på at et bestemt par går seirende ut av «Sommerhytta».

Programredaktøren mener det er menneskelig og forståelig å bli skuffet over å tape en konkurranse der man kan vinne store premier.

Dommer Finn Schjøll husker ikke at han har vært i middag med Kjartan Haugen, men bekrefter at han har fått fortalt at han var det.

– Denne kvinnen vi sammen skal ha vært i middag til døde for ti år siden, og om noen sier at vi var i middag sammen, så var vi sikkert det. Overfor Kjartan beklager jeg at jeg ikke husker det, for det er pinlig, sier han til VG.

Aina Sollie Steen sier hun forstår skuffelsen, men at det er trist at denne situasjonen har oppstått.

– Har vinnerparet på noe tidspunkt hatt fordeler i konkurransen?

– Nei. Alle deltagerne blir vurdert på lik linje over en tiukersperiode. Gjennom konkurranser og ukefinaler er det hytta som sitter igjen med flest gullhammere som vinner til slutt, fastslår hun.

Jarle Nakken i TV 2 erkjenner at kanalen har lært av denne saken.

– Premier i store realitykonkurranser er av en slik art og har så høy verdi, at vi har besluttet å koble inn en uavhengig tredje instans som controllerfunksjon i slike konkurranser. TV 2 har lang erfaring i å lage slike TV-programmer og har gode rutiner i konkurranseavvikling, men vi tar kritikken til etterretning og kommer nå til å sikre oss mot at det skal finnes noe som helst slags rom for å komme med påstander om forfordeling eller andre former for urettmessige forhold i konkurranser i fremtiden, sier han til VG.

