FORLOVET: Gaute Grøtta Grav og kjæresten Cathrine Montero Moen har forlovet seg. Foto: Janne Møller-Hansen

Gaute Grøtta Grav er forlovet

Den tidligere Farmen-programlederen annonserer selv nyheten på Instagram.

Nå nettopp

Søndag gikk Gaute Grøtta Grav ned på kne og fridde til kjæresten Cathrine Montero Moen.

– I dag fyller denne fantastiske damen 30 år! Dagen ble feiret med små og store familiemedlemmer, fra både øst og vest, i fantastisk vær på Grøtta, skriver Grøtta Grav under et bildet av kjæresten på Instagram.

Han skriver videre at anledningen var for god til at han kunne la være å gå ned på kne og fri. Moen sa ja.

– Veldig fint å gjøre det foran alle vi er så glade i. Så nå er det mange gode ting som skjer på samme tid. «Life is good». Jeg elsker deg baby, skriver han.

Det var i en episode av «Lørdagsrådet» i slutten av 2018 at tidligere «Farmen»-programleder Gaute Grøtta Grav (40) bekreftet at han hadde fått seg ny kjæreste. Om lag ett år senere fortalte TV-profilen at det var den tidligere «Robinson»-deltageren Cathrine Montero Moen som er den nye kjæresten hans.

Paret bekrefter for en måned siden til Se og Hør de venter sitt første barn sammen.

– Det er kjempekoselig, og vi gleder oss. At vi skal bli foreldre sammen føles utrolig fint, forteller Gaute Grøtta Grav til bladet.

Publisert: 14.06.20 kl. 22:08

Les også

Mer om Farmen Reality-TV Bryllup

Fra andre aviser