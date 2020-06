INFLUENCER: Greta Thunberg, her på en klimakonferanser i Vancouver i fjor høst. Foto: DARRYL DYCK / The Canadian Press

Greta Thunberg velger hundene fremfor DiCaprio og Obama

Miljøaktivist Greta Thunberg (17) gir superstjernene det glatte lag.

Svenske Thunberg har høstet utmerkelser i fleng og reist verden rundt fra den ene store konferansen etter den andre. Hun har talt i FN, Kongressen, besøkt klimatoppmøter og blitt forsøkt hedret med Nordisk Råds miljøpris – som hun nektet å ta imot.

17-åringen er gjest i «Sommar i P1», som sendes på Sveriges Radio 20. juni. Der blir hun ifølge Aftonbladet konfrontert med interessen fra celebriteter som Barack Obama, Leonardo DiCaprio, prins Charles. Justin Trudeau og Arnold Schwarzenegger.

Alle har kretset rundt den unge ildsjelen det siste året. DiCaprio har postet en rekke bilder av Thunberg på sin Instagram, deriblant dette (artikkelen fortsetter under posten):

Men tidligere presidenter, statsministre, eks-guvernører og Hollywood-stjerner imponerer ikke Thunberg.

– Jeg vet ikke. De som har gjort størst inntrykk på meg, er ikke superstjerner eller verdensledere, men de som faktisk gjør jobben – de som kjemper – og nesten alltid i taushet. Det er de som gjør sterkest inntrykk på meg, forklarer tenåringsjenta i radiointervjuet.

MØTE: Greta Thunberg hos Barack Obama i Washington i fjor høst. Foto: OBAMA FOUNDATION / Reuters

På spørsmål om hun tror det kan være positivt for saken hun brenner for å møte storheter som de nevnte, svarer hun:

– Man kan se på det på ulike måter. Personlig har jeg ingen interesse av å treffe sånne personer. Jeg har Aspergers og synes ikke at møter som ikke fører til noe, er særlig morsomme. Det blir bare småprat, veldig overfladisk, mener Thunberg og legger til at hun aller helst hadde sluppet å måtte treffe disse kjente menneskene.

Donald Trump: – Skulle gjerne møtt Greta Thunberg

Thunberg forklarer at når andre kjendiser «hele tiden ringer og spør om de bare kan henge sammen en dag», så tenker hun: «Hvorfor skal vi det?».

– Da vil jeg mye heller være sammen med hundene mine, sier hun.

Det er nemlig mange som tar kontakt, og som bare vil skravle. Thunberg takker nei til alle, sier hun.

Hun ser likevel viktigheten av å kunne forsøke å påvirke kjente mennesker til å bruke sin plattform for å fremme miljøvern.

– Om for eksempel en som Leonardo DiCaprio skulle slutte å fly, ikke for å minske sitt eget økologiske fotavtrykk, men for å sende et tydelig signal om at vi befinner oss i en krise og må forandre vår oppførsel, det skulle bety en stor forskjell på hvordan vi ser på klimakrisen.

Selv valgte Thunberg vannveien da hun besøkte USA i fjor.

Publisert: 16.06.20 kl. 13:35

