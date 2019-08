GIFTET SEG: Amanda Hearst og Joachim Rønning ga i helgen hverandre sitt ja. Her fra premieren på «Aladdin» tidligere i år. Foto: Rodin Eckenroth / WireImage

Superstjerner på gjestelisten til Joachim Rønning og Amanda Hearst

Orlando Bloom, Penelope Cruz og Elle Fanning er blant gjestene under bryllupsfesten lørdag kveld.

Både internasjonale og norske kjendiser er med på å feire stjerneregissør Joachim Rønning og sosietetskvinnen Amanda Hearts, etter at de ga hverandre sitt ja fredag på det fantastiske slottet som var bygget av brudens oldefar i 1922.

VG har sett gjestelisten til det celebre bryllupsfesten, som finner sted på hotellet Chateay Marmont i Los Angeles lørdag kveld - stedet hvor paret først møtte hverandre for tre år siden.

les også Joachim Rønning har giftet seg

På gjestelisten står blant annet Orlando Bloom, som spilte i Joachim Rønning og Espen Sandberg-regisserte «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales».

Skuespiller Penelope Cruz, også kjent fra «Pirates of the Caribbean»-universet, er også ventet under festen.

Feiringen startet allerede torsdag, og fredag fant seremonien sted blant venner og familie.

PÅ GJESTELISTEN: Oscar-nominerte Penelope Cruz (45) er gjest under bryllupsfesten.

Elle Fanning, som er med i «Maleficent»-oppfølgeren som er regissert av Rønning, vil også være tilstede.

Selv om feiringen finner sted i California, bærer det også preg av hjemlandet til stjerneregissøren. Etter det VG kjenner til ble det fløyet inn over 600 tallerkener fra Porgrunds Porselænsfabrik, og ølet kom fra hjembyen Sandefjord.

Også flere norske kjendiser hadde tatt turen til solstaten, blant annet filmfolk som Aksel Hennie, «Kon Tiki»-skuespiller Pål Sverre Hagen, Tommy Wirkola og den Oscar-nominerte regissøren Morten Tyldum.

Mette-Marits sønn Marius Borg Høiby er oppnevnt på gjestelisten med kjæresten Julianne Snekkestad for å overvære bryllupet. Også Paul Waaktaar-Savoy har takket ja til invitasjonen.

Tidligere fotballspiller og nå skuespiller John Carew, og forfatter Åsne Seierstad har begge postet bilder fra bryllupslokasjonen på Instagram.

I januar ble det klart at stjerneregissøren var forlovet med amerikanske Hearst, som er millardarving til Hearst-dynastiet.

Paret skal ha gitt hverandre sitt «ja» under en privat familieseremoni før de viste seg som ektefeller for første gang offentlige utenfor hovedinngangen til slottet.

Publisert: 03.08.19 kl. 17:44 Oppdatert: 03.08.19 kl. 18:02