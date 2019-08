SYK: Ina Wroldsen har måttet avlyse konserten på Treungen-festivalen, og blir erstattet av Silya & The Sailors. Foto: Mattis Sandblad

Ina Wroldsen avlyser konsert på grunn av sykdom

Treungen-festivalen skriver at artisten har fått akutt luftveisinfeksjon og har mistet stemmen fullstendig.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Fredag skulle Ina Wroldsen stå på scenen under Treungen-festivalen. Bare timer før hun skulle på scenen melder festivalen på Facebook at hun har fått akutt luftveisinfeksjon og må avlyse.

– Hun har mistet stemmen fullstendig denne uken. Hun har ikke maktet å bli bra i tide. Legen vurderer tilstanden hennes dag for dag, og har konkludert med at hun ikke kan gjennomføre en konsert i dag, står det i innlegget.

Selv har ikke artisten skrevet noe i sosiale medier om at hun må avlyse konserten.

VG har sendt henvendelser til både Wroldsen og hennes manager, foreløpig uten svar.

– Hun er så klart fryktelig lei seg for at hun ikke får avholdt sin konsert i dag. Det er utrolig kjipt for henne å måtte skuffe sine fans, og hun håper inderlig på å få komme tilbake snart.

Festivalen skriver videre at de fikk beskjeden samme dag, og at de har lykkes med å finne en erstatter på sparket.

– Fabelaktige Silya & The Sailor kommer for å gjøre en forrykende og energisk konsert, skriver de.

ERSTATTER: Silya Nymoen og bandet hennes takket på kort varsel ja til å opptre på festivalen. Foto: Therese Alice Sanne/VG

Publisert: 02.08.19 kl. 18:46