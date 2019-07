Emilie «Voe» Nereng med samboer og nå forlovede Torgeir Glomnes Johansen på Elle-festen i juni. Foto: Trond Solberg

Emilie «Voe» Nereng er forlovet

Etter tre og et halvt år som kjærester, fridde Torgeir Glomnes Johansen (30) til Emilie Nereng (23), og hun sa selvfølgelig ja.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg er veldig lykkelig. Helt i lykkerus rett og slett, sier en sprudlende Nereng på telefon til VG.

Paret er på Spaniatur, og for et par dager siden spurte Johansen om Nereng ville gifte seg med ham.

– Vi har holdt det hemmelig et par dager, men nå er det offisielt. Vi skal gifte oss, sier Nereng.

23-åringen fra Hønefoss var toppblogger fra hun var 13 år gammel. For to år siden la hun ned bloggen, men gjorde medie-comeback da hun ble fast spaltist i motemagasinet Elle.

Saken fortsetter under bildet.

Et «selfie» av Emilie «Voe» Nereng og forloveden Torgeir Glomnes Johansen fra Elle-festen i juni. Foto: Emilie Nereng

I dag publiserte hun et bilde på Instagram, hvor fingeren med forlovelsesringen er sneket inn. I bildeteksten står det:

– Meg som helt «casually» prøver å få den vakre ringen min inn i bildet for å fortelle at JEG ER FORLOVET!!! Verdens beste mann har fridd til meg, og jeg sa selvfølgelig JA!! Av meg vil han alltid få masse grønnsaker i smoothien sin, sånn at vi kan leve sammen så lenge som mulig. Hvis det ikke er kjærlighet, så vet ikke jeg. Herregud, så lykkelig jeg er!!

Torgeir Glomnes Johansen og Emilie Nereng har vært kjærester i snart fire år og er mer enn lykkelige. Paret er samboere.

– Så nå var det på tide! Sier en fleipete Nereng om forlovedens frieri.

– Når blir bryllupet?

– Vi gir oss selv god tid, så det er ikke noe rush med å gifte oss, men kanskje i 2021, svarer den gamle toppbloggeren.

Etter å ha studert helse og ernæring ble hun fast spaltist i Elle. Det har hun vært siden april. På Instagram har hun en egen ernæringskonto med over 24 000 følgere.