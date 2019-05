KJÆRESTER: Prinsesse Märtha Louise har igjen funnet kjærligheten – med den amerikanske sjamanen Durek Verrett. Foto: PRINSESSE MARTHA LOUISE/INSTAGRAM

Prinsessen og sjamanen: Slik har de vist sin kjærlighet

Søndag gjorde de det offisielt – men de har gjort lite for å skjule sin kjærlighet til hverandre frem til nå.

Oppdatert nå nettopp







Prinsesse Märtha Louise (47) og sjaman Durek Verrett (44) erklærte sin kjærlighet til hverandre søndag kveld, men har foreløpig ikke svart på pressehenvendelser.

Fra neste uke legger duoen ut på turné sammen i Norge, og har sagt gjennom sin manager Carina Carlsen at de ikke ønsker å kommentere forholdet overfor pressen før den tid. Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Carlsen til denne saken mandag formiddag.

Duoen har imidlertid tilbrakt mye tid sammen siden november i fjor, og slik har de dokumentert forholdet i sosiale medier:

les også Kjendisene gratulerer prinsesse Märtha Louise og sjamankjæresten

Gjenforent

2. november legger prinsesse Märtha Louise ut bilde av at hun møtte Durek, sammen med to andre kvinner.

– For en velsignelse å få et gjensyn med ett av mine favorittmennesker på jorden, sjaman Durek (...). For en gave å ha deg i livet mitt igjen, skriver prinsessen.

Også Verrett legger ut bilde fra anledningen.

– Så glad for å ha kommet i kontakt med prinsessen igjen, skriver 44-åringen.

Begge kommenterte også under hverandres bilder.

– Det var så fantastisk å møte deg igjen. Jeg har alltid elsket å tilbringe ettermiddagene mine med deg. Det gjør meg så glad, skriver prinsessen.

– Savner deg allerede, skriver han.

Bursdagsfeiring

Noen uker senere, 17. november, legger sjamanen ut bilder fra bursdagen sin, som han feirer med prinsessen, på Instagram.

– Når vennen din, prinsessen av Norge, venter på deg på hotellet for å gratulere deg med dagen og setter av tid fra sin fulle timeplan for å le med deg, meditere og snakke om alt om å endre verden. Vel, du er en veldig skinnende person. Takk, sjelesøster, glad i deg i dette livet og alle andre, skriver Verrett.

les også Dette vet vi om prinsessens nye kjæreste

Prinsessen har lagt ut samme bilde, hvor de to sitter i lotusstilling.

– Gratulerer med dagen, fantastiske bror, skriver hun.

I januar møtes duoen igjen, under arrangementet «The Shine Movement» i Santa Monica i Los Angeles. Verrett skriver at han har bidratt med åpningsmeditasjon under arrangementet. Prinsessen avslører på sin profil at hun vil ta med Verrett og familien hans hjem til Norge.

– Kommer tilbake til dere om denne fantastiske fyren og hans evne til å gi styrke til andre, skriver Märtha Louise.

Annonserer turné

21. februar annonserer Verrett på Instagram at han og prinsessen legger ut på turné sammen. Han hevder også at moren hans, som har norsk opphav, fortalte ham at han ville finne en person fra Norge som ville gi ham glede i hjertet.

les også Ari Behn om bruddet: «Skal ikke lenger kysse og elske»

– Jeg spurte henne «hvem, mor?». Hun sa «en prinsesse». Jeg lo og sa «ok, en prinsesse, hva så mamma, du er morsom». Vel, hun hadde rett, og min slektsånd fant meg, skriver han under et bilde av prinsessen.

I mars er prinsessen og sjamanen sammen på et arrangement i regi av velværenettstedet mindbodygreen.

– For en nydelig kveld med mine to kjære, skriver sjamanen.

Sammen på «Skavlan»

I slutten av mars var duoen gjester hos Fredrik Skavlan for å fortelle om sin kommende turné. 1. april la prinsessen ut videoer på Instagram hvor hun stiller spørsmål ved om klippingen av programmet er forsvarlig.

«Er det OK å klippe et nytt svar til et spørsmål, hvordan forholder vi oss til sannheten? Hva tenker dere? #ordermakt #sannhet», skriver prinsessen på sin profil.

«De tok mitt svar på ett spørsmål og byttet det til et annet for å få meg til ikke å fremstå i et godt lys. Enda mer skuffende er det at de klippet bort alle de nydelige tingene jeg sa om livet», utdyper Verrett.

les også Prinsesse Märtha Louise falt av hesten – brakk bein i foten

16. april skriver sjamanen at han og prinsessen fotograferes for pressen i Norge, i forkant av turneen deres. Det er fra denne fotograferingen paret har lagt ut bilder i anledning offentliggjøringen av forholdet.

Påsken i år feiret duoen sammen. Verrett har lagt ut bilde av de to iført påskehareører fra Beverly Hills i California.

– God påske og passover (jødisk helligdag, journ.amn.) alle sammen. Prinsesse Märtha Louise og jeg sender vår kjærlighet og velsignelser til hver eneste sjel i verden. Hvis ingen har fortalt deg hvor mye du er elsket, la oss bli de første. Livet er vakkert. Du er guddommelig, skriver sjamanen.

Avslører forhold

Søndag 12. mai gikk begge ut på Instagram med nyheten om at de er et par, nesten nøyaktig en uke før de skal ha dialog i Stavanger, Oslo og Tromsø om «en reise i livets mysterier».

– Jeg føler meg så lykkelig og velsignet over at han er min kjæreste. Takk min kjære, for at du inkluderer meg så sjenerøst inn i din familie. Jeg elsker deg fra denne evigheten til den neste, skrev prinsessen.

Publisert: 13.05.19 kl. 10:09 Oppdatert: 13.05.19 kl. 10:31