Ravende fulle «Farmen»-deltagere skapte opprør på gården: – Jeg var sjokkert

Én av høstens «Farmen»-finalister følte seg så ufint behandlet at han/hun ikke ville sove alene natten før den store finaleinnspillingen. – Noen valgte å drikke bak ryggen på produksjonen, bekrefter TV 2.

Søndag er det klart for høstens store «Farmen»-finale på TV 2. Der blir det klart om det er Agna Hollekve (47), Erik Rotihaug (24) eller Ingebjørg Monique Haram (31) som har det som skal til for å ta med en hytte og en bil hjem fra gården i Kragerø.

Først ut i søndagens program er semifinale. Senere ankommer samtlige tidligere deltagere gården for å stille spørsmål til de to finalistene - med TV-teamet til stede. Til VG avslører begge som står i finalen at dette besøket var mye mindre hyggelig enn hva de hadde håpet på.

– Ravende dritings

– Det var virkelig ubehagelig. Noen av dem var veldig, veldig fulle, så fulle at de nesten ikke klarte holde seg våkne ved bordet. De måtte omtrent bli holdt fast. Det startet med at enkelte sprayet oss med parfyme i ansiktet og sa at vi luktet dritt, forteller én av finalistene.

Av hensyn til spenningen i programmet har VG valgt å anonymisere finalistene.

Flere av de tidligere deltagerne skal, etter hva VG får opplyst, ha hatt med seg alkohol inn i TV-innspillingen, noe som førte til at de ble mer og mer høylytte.

De var til stede på gården i cirka halvannen time.

– Det ble så mye at vi finalistene satt og snakket om det etterpå og var i sjokk, egentlig, sier én av finalistene, som mener flere av dem slang stygge bemerkninger til de to som fortsatt kan vinne.

– Noen gjorde det. Alle var ikke fulle, men noen var ravende dritings. Det var virkelig tilstander.

Fikk beskjed om å skjerpe seg

Etter hva VG kjenner til er det deltagerne Jan Erik Brodahl (61) og utfordreren Jens Simonsen (46) som i første rekke blir beskyldt for å være litt vel «påseilet» da de kom tilbake igjen på gården.

Enkelte av de tilstedeværende skal flere ganger ha blitt tatt til side av produksjonen, fått tilsnakk og bedt om å skjerpe seg, for deretter å komme tilbake igjen til bordet der de satt.

– Produksjonen beklaget overfor oss etterpå. De sa at de hadde lært og at de ikke skulle la dette skje neste gang, at de ikke skulle la de andre deltagerne drikke alkohol før denne middagen. Det ble helt feil. Dette var den mest ubehagelig opplevelsen jeg hadde under hele «Farmen», forteller en deltager.

– Ble helt ødelagt

Den andre finalisten bekrefter opptrinnet overfor VG.

– Det var ikke helt bra. Det var fyllekalas med diverse på innerlomma. Det var enkelte som såvidt klarte å holde øynene åpne. Jeg merket at den andre finalisten ble helt ødelagt av det, og ville ikke ligge alene siste natten. Vi satt lenge foran peisen den kvelden.

Det stemmer, ifølge finalemotstanderen.

– Ja, den natten var jeg så sjokkert over alt som hadde skjedd at jeg ikke ville sove alene. Vi var der for hverandre det siste døgnet. Det satte jeg stor pris på. Den andre finalisten passet på meg og var veldig opprørt.

– Hva var det deltagerne sa til dere som var så ufint?

– Én av dem kom og ga meg et lite slag i magen og sa at «i dag skal du få et helvete». Det var på det nivået. De som var mest fulle kom på rekke og rad og sa at jeg kom til å få slite i dag. Jeg fikk beskjed om at jeg var falsk, og det ble brukt mange andre rare uttrykk og, forteller én av finalistene til VG.

Deltager slår tilbake

Til VG stiller én av de involverte, Jan Erik Brodahl, seg helt uforstående til påstandene.

– At én av finalistene ikke turte sove alene om natten fordi noen var fulle den kvelden er bare helt latterlig. Det er horribelt i det hele tatt å si noe sånt, mener han.

Ifølge 61-åringen er historien kraftig overdrevet.

– Det var ingen som var så veldig fulle. Vi satt bare på hotellet og tok noen øl først, derfor synes jeg det er håpløst å påstå noe sånt. Én av guttene var kanskje litt «brun», men han ble holdt litt ute før han kom inn igjen. Han fikk hentet seg bra inn, sier Brodahl, som erkjenner at enkelte hadde med seg alkohol på innerlomma.

– Men det fikk også finalistene smake på. Ja, de fikk av noen passet sitt påskrevet, men når de ikke har rent mel i posen må de tåle det.

Jens Simonsen er heller ikke enig i påstandene som fremlegges.

– Dette kjenner jeg meg ikke igjen i. Overhodet ikke. Dette foregikk på en helt normal måte, og det var ingen som hang med øynene og var overstadig beruset. Om finalistene mener vi oppførte oss uhøvelig er det noe de for stå for selv, sier han.

TV 2: – Vi er lei oss

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2 bekrefter imidlertid at enkelte deltagere var beruset da de ankom gården. Iversen forteller at det i forkant av besøket flere ganger ble kommunisert til deltagerne at de måtte være forsiktig med alkoholinntaket med tanke på at de skulle på TV.

– Dessverre valgte noen av dem å drikke bak ryggen til produksjonen. Da vi ankom gården forsto vi at noen av dem var beruset. Disse ble etterhvert tatt ut av huset og skjermet. Dette har ingen innholdsmessig verdi for oss, og er ikke noe som vil bli fortalt i finaleprogrammet, sier han til VG.

Iversen forklarer at kanalen har lært, og at det sannsynligvis ikke vil gjenta seg ved senere produksjoner.

– Vi er lei oss for at de to finalistene ble satt en vanskelig situasjon. Det beklager vi. Neste gang vil vi vurdere å holde de utgåtte deltagerne samlet hos oss i lengre tid, før de skal inn i innspillingen.

– Det var to dedikerte deltageransvarlige på jobb denne kvelden, inkludert produsent, regi, foto og lyd til stede, så ingen av finalistene var på noe tidspunkt alene med de andre deltagerne, fastslår han.

