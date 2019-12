STAND UP-TURNÉ: Davidson er for tiden å finne på stand up-turné på tvers av USA. Her avbildet under premièren til filmen «The Dirt», hvor han spilte en plateprodusent. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Variety: Stand up-komiker forbyr mobiltelefoner og omtale

Komiker Pete Davidson skal ha forbydd omtale av stand up-showet sitt på sosiale medier, og krever en million dollar i erstatning ved brudd på fortrolighetsavtalen.

«Saturday Night Live»-stjernen reiser USA på langs med stand up-show. Turneen vekket oppsikt i amerikanske medier denne uken da det ble kjent at Davidson krever at alle tilskuere skal signere en fortrolighetsavtale. Avtalen hindrer publikummerne fra å videreformidle detaljer fra oppsetningen.

Magasinet Consequence of sound rapporterer at tilskuerne fikk tilsendt kontrakten få timer før showets start, og det var da det kokte over for en av tilskuerne. Stacy Young publiserte et skjermdump av kontrakten på Facebook, som raskt ble plukket opp av flere nasjonale medier.

– Orwellsk tankepoliti

Til Variety forteller Young at hun nektet å signere kontrakten, og gikk heller for refusjon av billettkostnadene.

– Det stod egentlig at jeg ikke kunne kommentere på det eller ha en mening. Det meste man kunne si var «ingen kommentar», sa Young.

I kontrakten står det omtalt at tilskuerne plikter seg til å ikke diskutere innholdet i showet på noen plattformer, inklusiv sosiale medier. Konsekvensen for brudd på kontrakten blir en bot på en million dollar (9.194.700 norske kroner).

– Jeg forstår at komikere vil beskytte materialet sitt. Men å ikke få lov til å uttrykke en mening, uansett om jeg likte det eller ikke, er avstøtende på en Orwellsk tankepoliti-måte, fortalte Young til Variety.

Mobiltelefoner var også å finne i forbudet før oppsetningen. Davidson skal ha implementert et totalforbud for å sikre seg mot ulovlige innspillinger. Til tross for de strenge reglene, var det likevel et fåtalls videoer som dukket opp på nettet i timene etterpå.

Forbudet møtte blandede reaksjoner fra fans og forbipasserende på sosiale medier. I kommentarfeltet til selve showet er alt fra støtte til erklæringer om hvor forkastelig komikeren er, å finne.

– Et høyt tall for å skremme

Praktiserende advokat Ricardo P. Cestero satte tvil ved Davidsons krav i en annen Variety-artikkel.

– Det vil vise seg vanskelig for Pete Davidson å fastslå at han og tilskuerne kunne med rimelighet forvente en million dollar i skader. Det er bare et høyt tall for å skremme folk til å holde seg innenfor kontrakten, sier Cestero.

Han understreker at det ikke nødvendigvis gjør kontrakten ugyldig, men at den blir vanskelig for Davidsons advokater å innkreve.

– Kontrakten kan håndheves, men det hadde overrasket meg om en rett hadde bevilget ham hele summen, avslutter advokaten.

