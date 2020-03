INFLUENSER: Isabelle Eriksen. Foto: PRIVAT

Isabelle Eriksen etter fengselsstraffen: – Har gjort noe dumt

Toppblogger Isabelle Eriksen (23) har sonet bak murene etter at hun i fjor ble dømt for vold – to ganger.

VG omtalte tiltalen og dommen i fjor høst – uten å navngi den tidligere «Paradise Hotel»-deltageren. Eriksen selv har ikke ønsket å kommentere saken offentlig. Realitykjendisen ble dømt for å ha kastet en flaske eller et glass mot en mann, og senere for å ha angrepet en taxisjåfør.

10. mars gikk Eriksen imidlertid ut på egen blogg og innrømmet: «Jeg har gjort noe dumt, som jeg angrer på og tatt straffen min for».

23-åringen utdypet ikke i det lange innlegget konkret hva det var hun hadde gjort, men sa at hun ønske å skrive til sine tilhengere siden det har versert mange spekulasjoner og rykter.

Søndag står Eriksen frem i Dagbladet – og legger ikke lenger skjul på bakgrunnen for blogginnlegget.

– Jeg syntes ikke det jeg gjorde er greit i det hele tatt, men det er noe jeg må stå for. Jeg beklager virkelig til alle. Jeg angrer selvfølgelig på det jeg gjorde, sier hun til avisen.

I blogginnlegget forteller Eriksen at når hun har ventet så lenge på å stå frem offentlig, så har det vært etter råd fra psykolog.

«Det er vondt å gå og bære på noe helt alene. Jeg kan varmt anbefale alle som sliter med noe, enten det er lite eller stort, å snakke med en psykolog for å få hjelp. Jeg har gått jevnlig til psykolog i ca. ett år nå og jeg har vært ganske langt nede. Jeg er endelig på vei opp igjen», skriver hun.

Eriksen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor VG, men hun er innforstått med at VG omtaler blogginnlegget og gjengir deler av det.

«Jeg anerkjenner at jeg har gjort noe dumt, men det gjør meg ikke til en dårlig person. En handling definerer ikke et helt menneske. Jeg har vokst mye som person, lært mye nytt om meg selv og føler at jeg har blitt en bedre utgave av meg selv etter alt dette», skriver hun på bloggen.

Eriksen er kjæreste med Erik Sæter (23), kjent blant annet fra «Farmen kjendis». Paret skulle opprinnelig feriert i Alpene nå, men det har coronaviruset satt en stopper for.

Publisert: 15.03.20 kl. 22:13

