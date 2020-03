TURBULENT FORTID: Både Per Sandberg og Tommy Sharif husket godt sms-krangelen med Bahareh Letnes i 2018 da de møttes inne på «Farmen kjendis»-gården. Foto: Alex Iversen, TV 2

Per Sandberg om Tommy Sharifs sms-krig med Bahareh: – Det var direkte ufint

«Farmen kjendis»-deltageren var for drøye halvannet år siden i en voldsom krangel med Per Sandbergs kjæreste. Søndag tok eks-politikeren en grusom revansje.

Vi er halvveis i «Farmen kjendis» og søndag var det dekkongen Tommy Sharif (43) som måtte forlate konkurransen etter å ha tapt tvekampen i saging mot eks-politiker Per Sandberg (60).

Dermed er det Sharif som må ta turen til sidekonkurransen «Torpet», mens Sandberg får fortsette eventyret på hovedgården.

Taperen av tvekampen legger ikke skjul på at han er veldig skuffet, og kommer med en oppfordring til sin overmann.

– Jeg vil utfordre Per, mann mot mann og tann mot tann, i håndbak, tautrekking, bommen, styrke, bryting, boksing, MMA eller hva som helst. Om ikke jeg får muligheten til en revansje, kommer jeg aldri til å komme over det, sier han, noe spøkefullt, til VG.

Tidligere statsråd Per Sandberg derimot, ville egentlig hjem, men vant likevel.

– Jeg hadde lyst til å ryke ut og dra hjem, jeg. Det hadde jeg jo hele veien. I forkant av tvekampen la jeg ikke så mye vekt på utfallet. Men så har man dette forferdelige konkurranseinstinktet da, og det kom tydelig frem i kampen, forteller han.

KJEMPET TAPPERT: Per Sandberg og Tommy Sharif var tydelig slitne etter å ha kjempet mot hverandre i tvekampgrenen «saging». Foto: Alex Iversen, TV 2

Noen husker kanskje at Tommy Sharif i 2018 havnet i en voldsom krangel med Per Sandbergs kjæreste, Bahareh Letnes (29). Krangelen oppsto da Sharif - på sosiale medier - delte skjermbilder av en sms-samtale med Letnes, der han hevdet at Bahareh kontaktet ham fordi hun ville selge bildekk i Iran.

Sandbergs kjæreste har i ettertid benektet dette, og sagt at det var dekkongen som kontaktet henne først. Til VG bekrefter både Sandberg og Sharif at krangelen for drøye halvannet år siden ble tema inne på «Farmen kjendis».

– Jeg er veldig bevisst på ikke å bruke tid og ressurser på det som har skjedd. Jeg prøver å se framover i alt jeg foretar meg. Man kan kalle meg hissig, men langsint - det er jeg i hvert fall ikke, forklarer Sandberg.

Han fortsetter:

– Men det er klart, jeg tenkte jo mitt når TV 2 satte meg og Tommy sammen i dette. At det kanskje var for å skape en konflikt. For det Tommy gjorde på det tidspunktet var direkte ufint mot Bahareh. Jeg og Tommy snakket såvidt om det inne på «Farmen kjendis» også.

GA ALT: Per Sandberg vant søndagens tvekamp i «Farmen kjendis», og er klar for en ny uke på gården. Foto: Alex Iversen, TV 2

60-åringen mener at hans konkurrent i søndagens tvekamp ble beroliget av at han ikke bærer nag etter sms-feiden.

– Men jeg gjorde det klart og tydelig at dette var langt over streken.

– Så dere la det bak dere?

– Ja. Men så klart: I forhold til tvekampen mellom meg og Tommy, så lå det kanskje i bakhodet. Det var nok det som fikk ut adrenalinet og konkurranseinstinktet mitt maksimalt. Men det vet jeg «ingenting» om. Det kan være, sier Sandberg med et smil.

Til VG forteller Sharif at han, før han reiste inn på «Farmen kjendis», hadde en følelse av at både Per Sandberg og Bahareh Letnes også skulle delta i programmet.

– Da jeg så Per tenkte jeg at dette kom til å bli sirkus, et vanvittig drama. Jeg var sikker på at han skulle ta opp de morsomhetene mine fra 2018. Men jeg har aldri tenkt at TV 2 bevisst la opp til et «slagsmål» inne på «Farmen».

KJÆRESTER: Per Sandberg og Bahareh Letnes lever et lykkelig liv i Halden, der de har kjøpt hus sammen. Foto: Thomas Andreassen

– Per sier at «det kan hende det satt i hodet på ham» under tvekampen?

– Jeg ga alt. Sagen vi brukte var veldig vanskelig å sage med, du skal ha en enorm teknikk. Per var flinkere enn meg og vant fortjent. Men jeg valgte Per fordi jeg visste at han kanskje hadde en innebygd aggresjon mot meg. Jeg vet jo at mange i Norge har fått med seg den diskusjonen mellom meg, Bahareh og Per, og da tenkte jeg bare at «Ok, la oss ta en skikkelig mannekamp, så vi får gjort opp dette».

43-åringen benytter imidlertid anledningen til å skryte av den tidligere Frp-politikeren.

– Jeg må si det, at fra første stund jeg snakket med Per der inne har vi hatt et godt forhold. I kampens hete ble det skrevet ting fram og tilbake fra begge kanter. Men jeg har et veldig godt forhold til Per nå.

Han fortsetter:

– Alle er jo mer eller mindre kjent med hverandre før man går inn i «Farmen kjendis». Man danner seg en oppfatning av en person gjennom TV eller i media. Per hadde jeg aldri møtt tidligere. Og når jeg ble kjent med ham på tomannshånd følte jeg at det var en helt annen mann enn den direkte Per folk ser på TV. Han var ydmyk og en fantastisk kar. Jeg er i hvert fall veldig takknemlig for at jeg har blitt kjent med alle, ikke minst Per. Jeg har bare gode ting å si om ham.

BLE VENNER IGJEN: Per Sandberg og Tommy Sharif bærer ikke nag til hverandre, men Sandberg innrømmer at sms-feiden i 2018 kan ha kvernet i hodet hans under søndagens tvekamp. Foto: Alex Iversen, TV 2

I forkant av søndagens tvekamp nøt de to kamphanene i kjent stil et måltid sammen i «gapahuken». Det var hyggelig, ifølge taperen av tvekampen.

– Per har jo vært i politikken, og har lært alt om hvordan du lover noe, men ikke holder det du lover. Vi gjorde en avtale om at den som røk ut skulle gjøre den andre til storbonde, men jeg er ikke sikker på om han ville holdt det løftet. Jeg tror han aldri ville valgt meg til ny storbonde.

– Hvem av dere var det som tok opp feiden med Bahareh i 2018?

– Det husker jeg ikke. Per sa i hvert fall at han hadde fått med seg absolutt alt hva som hadde blitt skrevet. Mye var jo også skrevet med et glimt i øyet. Per kjenner meg på en helt annen måte nå, så jeg håper at han også tenker at vi har lagt det bak oss og at vi har skværet opp.

VG har også vært i kontakt med Bahareh Letnes, som forklarer at hun aldri har brukt mye energi på det som skjedde i 2018.

– Alle vet at Tommy Sharif er en tullebukk, og jeg følte bare at jeg måtte svare ham når han la ut alt dette på Facebook. Jeg ble ikke lei meg, alle vet jo hvordan han er. Jeg tok det aldri seriøst, og har lagt det bak meg for lenge siden, forteller hun til VG.

Det har flere ganger vært høy temperatur inne på «Farmen kjendis», og ofte har det vært nettopp Per Sandberg som har stått i sentrum for diskusjonene.

Først ble han beskyldt for å «manipulere» seg til å bli storbonde, mens han senere havnet i en oppildnet ordkrig mot Erik Alfred Tesaker (40). Nylig reagerte også flere av kvinnene på gården på 60-åringens utsagn om at hygienen var for dårlig der inne.

– Hvorfor hisser du på deg så mange, Per?

– Nei, si det. Jeg tror mange tidlig så meg som outsider, én de fryktet kunne vinne hele «Farmen kjendis». I tillegg ble det laget konspirasjonsteorier rundt meg. Jeg kjenner det igjen fra politikken. Folk har vanskelig for å forholde seg til en bånn ærlig og åpen debatt og dialog.

– Så de mente du var for direkte?

– Jeg har skapt mange overskrifter, fordi jeg sier akkurat det jeg mener. Ja, folk sliter med å akseptere det som er åpent og direkte, alt skal være så politisk korrekt. Man skal stryke hverandre med og ikke imot hårene. Men det er bare sånn jeg er snekret sammen, og noen hadde problemer med å takle det, forteller «Farmen kjendis»-deltageren, som ikke vil si at han ble sint inne på gården.

– Sint og sint... Jeg gikk på akkord med seg selv og måtte prøve å være tålmodig. Jeg vet ikke om jeg ble sint, men rimelig irritert, det var jeg, erkjenner han til VG.

Publisert: 08.03.20 kl. 22:07

