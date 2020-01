SKAL LAGE STEMNING: Katrine Moholt og Stian «Staysman» Thorbjørnsen skal sammen lede sommerens «Allsang på grensen» fra Fredriksten festning i Halden. Foto: Jan-Petter Dahl, TV 2

Stian «Staysman» Thorbjørnsen går fra NRK til TV 2

Den 37 år gamle østfoldingen skal lede «Allsang på grensen» sammen med Katrine Moholt (46). – Jeg la ut noen «følinger», innrømmer han.

Torsdag kunne VG melde at Stian «Staysman» Thorbjørnsens (37) «10 på topp» på NRK tas av skjermen og at artisten, best kjent fra «Staysman & Lazz», dermed står uten TV-jobb.

– Ifølge NRK er programmet satt på pause. For meg er det helt greit, ettersom vi gikk av med et smell. Vi ga oss på topp og avsluttet med nesten 900.000 seere på det siste juleshowet. Jeg kom meg ut av det før flopp-overskriftene begynte å dukke opp i VG, sa Thorbjørnsen til VG torsdag.

Thorbjørnsen trengte imidlertid ikke vente lenge. Samme dag kommer nemlig nyheten om at «Staysman» blir programleder for «Allsang på grensen» - i tospann med kvinnen som har ledet programmet i en årrekke, Katrine Moholt.

– Jeg ville ikke stresse etter at det ble klart at «10 på topp» blir tatt av, jeg ville heller vente på et program som føles riktig. Det gjør «Allsang på grensen». Heldigvis fikk jeg jobben, og det er jeg utrolig glad for, sier Stian Thorbjørnsen til VG.

Katrine Moholt gleder seg til endelig å få en fast makker hun kan forholde seg til.

– Det er helt fantastisk. Jeg har hatt en ny mann ved min side i hvert program i ti sesonger nå, og er vel oppe i cirka 70 menn totalt. Stian har jo blitt en gjenganger på «Allsang», både som artist og som gjesteprogramleder, og har de kvalitetene «Allsang» handler om. Han har den energien som skal til for å skape sommerstemning. Det blir helt perfekt, mener hun.

Da det i 2018 ble kjent at Thorbjørnsen skulle innta «Gullrekka» på NRK gjennom «10 på topp» innrømmet artisten at han hadde invitert seg selv på audition.

– «Søkte» du på jobben som «Allsang på grensen»-programleder også, Stian?

– Ha ha, ja, jeg søkte «litt». Jeg la ut noen «følinger» på om det kunne gå. Og jeg er veldig takknemlig for at det gikk, erkjenner han.

Programlederduoen har allerede begynt å jobbe med den neste sesongen av programmet, som kommer på skjermen til sommeren. Det hele kickstartes i disse dager med et «Allsang på grensen»-seminar i Halden.

PROFILERT GJENG: Petter Schjerven, Siri Kristiansen, Mona Grudt og Jon Almaas var blant gjestene i Stian Thorbjørnsens andre sesong av «10 på topp» høsten 2019. Nå tas programmet av NRK-plakaten. Foto: Erik Burås, NRK

– Vi er i god rute, og skal lage tidenes «Allsang» på Fredriksten festning, samstemmer de to overfor VG.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, er glad for at kanalen har sikret seg Stian «Staysman» Thorbjørnsen.

– Stian har hatt flere roller i «Allsang på grensen» de siste årene, både som artist og gjesteprogramleder. Da vi skjønte at Stian nå ble ledig for en mer utvidet rolle, passet det perfekt. Han og Katrine har allerede en fantastisk kjemi, så vi kunne knapt fått en bedre makker til Katrine enn akkurat «Staysman», sier han til VG.

Publisert: 09.01.20 kl. 15:59

