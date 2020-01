SLÅR TILBAKE: Forholdet mellom John Arne Riise og kona Louise er ikke over, slår eks-Liverpool-spilleren fast. Foto: Frode Hansen

John Arne Riise om bruddryktene: – Folk lurer på hvorfor jeg ikke har på gifteringen

Den tidligere fotballspilleren er fullt klar over spekulasjonene som raser på nettet om dagen, men sier han tar alt med knusende ro.

Ganske nylig fikk tidligere Liverpool-spiller, og nå trener for 3. divisjonslaget Flint, John Arne Riise (39) og kona Louise Angelica Riise (30) sitt første barn sammen. 9. august i fjor kom nemlig lille Colin til verden.

Familieforøkelsen betyr likevel ikke at paret får gå fri for spekulasjoner rundt sin egen fremtid. Mange har også registrert at det på diverse nettfora de siste ukene har versert massive spekulasjoner rundt de to – der flere hevder å vite at de har gått fra hverandre.

Sett denne? Louise Angelica Riise slapp kamera inn på fødestuen da sønnen Colin kom til verden. Det gjorde hun i Viafree-programmet «Kjendismødrene»:

Til VG legger ikke John Arne Riise skjul på at han selv også har registrert mye av det som har blitt skrevet og påstått.

– Ja, det har jeg. Men det er helt normalt. Jeg har levd hele livet med rykter rundt meg, mine ekser og nåværende forhold. Om jeg og Louise ikke legger ut bilder på sosiale medier på en uke, så dukker det opp rykter om at det er slutt mellom oss.

Ifølge 39-åringen er det flere som har bitt seg merke i at han ikke har hatt gifteringen på fingeren den siste tiden. Men det har sin helt naturlige forklaring, sier han.

– Jeg er oppe og trener hver morgen klokken 6, og har ikke gifteringen på fordi jeg har fått sår på fingeren. Skjønner du? I min verden har jeg levd med rykter som dette siden jeg var 17 år gammel, forteller Riise, som sikter til den gangen han gikk fra Aalesund til Monaco i 1998.

– Synes du ikke at det har vært slitsomt?

– Nei, man lærer seg på en måte ikke å bry seg om det. Folk snakker uansett, og når jeg reiser så mye som jeg gjør, og i tillegg jobber så hardt for Flint, siden jeg vil gjøre det bra i min første trenerjobb – så prøver folk å legge sammen 1+1 som liksom blir 2. Og da oppstår rykter som det her. Men vi tar det med knusende ro.

HOLDER SAMMEN: John Arne og Louise Angelica Riise har vært sammen i snart åtte år, og giftet seg i 2014. Foto: Helge Mikalsen

– Men er det noe i det?

– Nei, absolutt ikke. Altså, vi er ikke dumme. Hvis det hadde vært noe i det, hadde manageren min (Erland Bakke, journ.anm.) sagt noe om det.

– Hvilke tanker gjør du deg om at snakk som dette oppstår så fort du tar av deg gifteringen?

– Jeg kan i hvert fall ikke begynne å svare på alle rykter i diverse fora. Da blir jeg gal. Men som småbarnsfamilie er det ofte sånn at om én av oss er ute på noe, da må den andre slappe av. I hvert fall nå de første månedene, for man blir jo sliten. Og jeg er veldig mye ute, og folk liker vel å prate om meg.

RINGLØS: 39-åringen sier at et sår på fingeren er grunnen til at han for en periode har tatt av seg gifteringen. Foto: Frode Hansen

VG har også vært i kontakt med Louise Angelica Riise, som mener at det å få en baby har endret dynamikken i forholdet.

– Det er en helt ny tilværelse for oss, og det er helt klart en ny sjef i huset. Det er synd at spekulasjoner oppstår basert på spekulanter på nett, sier hun til VG.

Ektemannen understreker, igjen, at ekteskapet mellom ham og Louise Angelica lever i beste velgående.

– Dette er baksiden av å ha gjort det jeg har gjort i løpet av livet mitt. Men det er ingenting i det, og om så hadde vært tilfelle, skulle dere tidsnok fått vite.

Den ferske fotballtreneren har tidligere vært gjennom to havarerte ekteskap. Hans tredje ekteskap derimot, har han stor tro på at skal vare livet ut.

– Det er jo det som er tanken. Vi har vært sammen i snart åtte år, lenger enn jeg noen gang har vært sammen med noen. Nå har vi barn i tillegg. Et barn er jo så klart stressende, spesielt for Louise, som har blitt mamma for første gang.

Men:

– Jeg tror hun er glad for at jeg er der, jeg som har barn fra før. For jeg er ekstremt rolig. Jeg sier ikke så mye, men klarer å holde roen, sier han til VG.

Førstkommende mandag er John Arne og Louise Angelica Riise å se i TV3-programmet «I lommen på Silje», der Silje Sandmæl tar et dypdykk i den tidligere fotballstjernens økonomi.

Publisert: 25.01.20 kl. 06:18

