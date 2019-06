David Gilmour (73) på scenen i 2006. Musikkartistens gitarsamling ble solgt til millionbeløp. Foto: MARTIN MEISSNER / AP

Pink Floyd-gitarist solgte gitarsamling for å bekjempe klimaendringer

Auksjonen for den ikoniske samlingen med David Gilmour sine gitarer dro inn over 180 millioner kroner.

Det melder Sky News.

Pink Floyd-stjernen, David Gilmour (73), solgte over 120 instrumenter på en auksjon i New York. Gitarsamlingen ble solgt til et rekordbeløp og hadde en prislapp på svimlende 21,5 millioner dollar, eller 183 millioner kroner.

Den dyreste gitaren, som er en 1969 Black Fender Stratocaster, gikk til over 33 millioner kroner. Gitaren har blitt brukt til å spille i legendariske albumer som «The Wall» og Dark Side of the Moon».

Sistnevnte er et av de mest solgte album noensinne.

Over 2000 personer fra 66 forskjellige land var med på auksjonen, som ble holdt av auksjonsfirmaet Christies, ifølge nettstedet. Flere uventede besøkende møtte i tillegg opp til auksjonen, som førte til at auksjonsfirmaet måtte åpne opp et nytt rom for å få plass til publikum.

MILLIONBELØP: Gitarsamlingen ble holdt i New York. Den dyreste gitaren ble solgt til 33 millioner kroner. Foto: Johannes Eisele / AFP

Auksjonsfirmaet forteller at David Gilmours samling er noe av det mest verdifulle som har blitt solgt av sitt slag.



Bekjempe klimaendringer

Gitarauksjonen, som fant sted på Rockefeller Center, ble holdt for å samle inn penger til å bekjempe klimaendringer. Den britiske musikeren har sagt at dagens klimakrise er den største utfordringen menneskeheten noen gang vil møte.

– Valget var virkelig enkelt. Jeg håper salget av gitarene vil hjelpe ClientEarth i deres sak til å bruke loven for å skape en reell endring, sier David Gilmour om auksjonen.

SOLGT: Musikkinstrument-spesialist Kerry Keane som holder «Black Strat»-gitaren til Gilmour. Foto: Johannes Eisele / AFP

ClientEarth-sjefen, James Thornton, er takknemlig for pengene, og forteller at donasjonen har vært med på å løfte arbeidet.

Den britiske musikeren innrømmer imidlertid at det har vært trist å selge instrumentene.

– Disse gitarene har vært veldig god mot meg. Mange av dem har gitt meg musikkstykker over årene. De har betalt for seg flere ganger, men det er på tide at de kommer seg videre, sa Gilmour.

Publisert: 23.06.19 kl. 20:57