LITEN FAMILIE: Dennis Poppe, Kristin Gjelsvik og sønnen Falk. Foto: PRIVAT

Kristin Gjelsvik hetses fordi hun ikke vil la sønnen spise kjøtt

Influenser Kristin Gjelsvik (32) kalles barnemishandler fordi hun ikke vil gi kjøtt til sønnen Falk (2 mnd). Nå slår hun tilbake.

Det er litt over to måneder siden toppblogger Kristin Gjelsvik og forloveden Dennis Poppe (27) ønsket sønnen Falk velkommen til verden. Siden den tid har den nybakte moren uttrykt både lykke og begeistring i sosiale medier, men utfordringene ved å være en offentlig mor er ikke til å legge skjul på.

– Jeg får mange kommentarer som går på meg som person, og en gjenganger er at jeg er en fryktelig dårlig mor for sønnen min, siden jeg ikke ønsker å introdusere han for kjøtt. Men jeg blir ikke nedbrutt og lei meg, sier Gjelsvik til VG.

Da Gjelsvik nylig sa til Dagbladet at hun ville oppdra sønnen uten kjøtt i kostholdet raste det i kommentarfeltet. Hun fikk flere e-poster med kommentarer som: «Dere burde bli fratatt retten til å få barn».

Lei av reaksjonene

Nå er bloggeren lei av reaksjonene, og mener det er usaklig kritikk av henne som mor.

– Konstruktiv kritikk er alltid velkommen, men mye av dette er usaklig oppgulp. Jeg har brukt mye tid på å sette meg inn i hvilket kosthold som er best for familien min og meg, også kommer «dame (58)» og skal fortelle meg hva jeg gjør galt, basert på egen synsing og sansing. Mange drar det så langt som til å beskylde meg for barnemishandling, det er vilt, sier Gjelsvik.

VG har sett en av meldingene som viser nettopp dette.

– Hva tror du utløser kritikken?

– Jeg tror folk reagerer veldig når man sier: «ikke kjøtt». Mat er kultur, og kjøtt har vært i matkulturen vår helt fra start.

FORELDRE: Kristin Gjelsvik og forloveden Dennis Poppe, fotografert da hun var gravid med sønnen Falk. Foto: Line Møller

Spiser fisk og skalldyr

– Men hva er de konkrete planene for kostholdet til Falk?

– Det er så tidlig å si. Foreløpig konsentrerer jeg meg egentlig bare om å venne meg til tanken på at jeg er mor, men det blir helt unaturlig å servere ham noe annet enn det som står på menyen her hjemme. En meny som i hovedsak er plantebasert, med unntak av fisk og skalldyr i ny og ne.

Snart skal hun lage moste grønnsaker og babygrøt døgnet rundt. Nå som sønnen enda får morsmelk er det ikke like mye matlaging til ham.

– Skal Falk få kosttilskudd?

– Ja, det må han jo. B12 og jod er ekstremt viktig, så det sønnen vår ikke får gjennom kosten, vil han få gjennom tilskudd.

INFLUENSER: Kristin Gjelsvik. Foto: Hallgeir Vågenes

Viktig med vitaminet B12

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Henriette Øien mener det er uproblematisk å oppdra et barn på kjøttfri diett så lenge man har kunnskapene til det.

– Hvis barnet skal ha kjøttfri kost, men ellers har et variert kosthold som inkluderer fisk og melkeprodukter, kan behovet bli dekket. Hvis derimot alle animalske matvarer kuttes ut kan det lett bli for lite av både energi og viktige næringsstoffer. Her er det spesielt viktig at foreldrene setter seg grundig inn hva et fullverdig kosthold for barn skal inneholde for å sikre god vekst og helse, sier hun til VG.

Spesielt vitaminet B12 er viktig for barns utvikling av hjerne og nervesystem, forteller Øien, samt at også langvarig mangel på B12 kan gi permanente skader på nervesystemet.

– B12 finnes bare i animalske matvarer. Har man en vegankost må man ha tilskudd, sier Øien.

Krever kunnskap

Samtidig mener Øien kosttilskudd fungerer helt fint også hos barn.

– Poenget er at desto flere matvarer eller matvaregrupper man utelater fra kostholdet, desto større er risikoen for å få for lite av ulike næringsstoffer.

Gjelsvik sier hun har jobbet iherdig i tre år for å tilegne seg mest mulig kunnskap om plantebaserte kosthold. Det er det hun frykter kritikerne ikke forstår.

– Man kan jo ikke bare skifte til et kjøttfritt kosthold på en-to-tre. Det krever kunnskap og forarbeid, og heldigvis har dette blitt en interesse for oss og noe vi liker å drive med, som får både Dennis og meg til å føle oss sunne og friske, sier bloggeren.

Ikke bekymret

Øien understreker at nordmenn i dag har et for høyt inntak av mettet fett, hvor animalske produkter er hovedkilden.

– Vi anbefaler maks 500 gram rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt i uken. Men kjøtt bidrar til jern, et næringsstoff som vi lett får for lite av, sier hun.

Gjelsvik er ikke bekymret på vegne av sønnen.

– Han gjør det bra på alle blodprøver, og er en sterk kar som følger sin vekstkurve. Akkurat nå får han morsmelk, og så lenge jeg får i meg de næringsstoffene jeg trenger, noe jeg får, så får jo også han alt han trenger. Det er det viktigste, sier hun.

– Det er oss to

I bunn og grunn legger ikke Gjelsvik noe særlig i kommentarene hun får. Akkurat nå er hun mest opptatt av å være en god mor for Falk.

– Det er helt ny opplevelse å være mamma! Det er fantastisk å ha en miniutgave av seg selv, som nå har begynt å smile og le. Han sprer så mye glede!

Samtidig synes hun det kan være vanskelig å omstille seg.

– Det er litt rart siden jeg var i fornektelse så lenge, da jeg i utgangspunktet ikke skulle ha barn. Jeg har litt problemer med å fatte og begripe at dette lille barnet faktisk er sønnen min, men nei, nå er det er oss to for alltid, og jeg kunne ikke vært lykkeligere.

Publisert: 28.06.19 kl. 13:23