SAKSØKT: Nicki Minaj (36) risikerer å havne i retten – igjen. Foto: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nicki Minaj saksøkt av paparazzier

Paparazzibyrået hevder artisten har brukt bildene deres på Instagram uten tillatelse.

Nå nettopp







Kjendisnettstedet The Blast har fått tak i rettsdokumenter som omhandler søksmålet mot den amerikanske rapperen. Splash News and Picture Agency anklager Onika Tanya Maraj, bedre kjent under artistnavnet Nicki Minaj, for å ha brukt bilder fra paparazzifotografene deres gjentatte ganger uten tillatelse.

Byrået skal flere ganger ha konfrontert rapperen om de angivelige overtredelsene, samt sendt over utkastet til søksmålet, skriver nettstedet. Byrået hevder 36-åringen nektet å gi etter.

Som følge av at Minaj postet bildene på sin egen Instagram-konto mener Splash News and Picture Agancy at de har mistet mye fortjeneste, uten at dette er spesifisert.

les også A$AP Rocky avlyser Kadetten etter arrestasjon i Sverige

På sin Instagram-konto har rapperen over 100 millioner følgere.

The Blast opplyser ikke om hvor mye byrået saksøker rapperen for.

Det er ikke første gangen 36-åringen står overfor et søksmål. I fjor ble hun anklaget for å ha brukt både tekstfragmenter og melodi fra Tracy Chapmans 1988-låt «Baby Can I Hold You» i låten «Sorry». Saken er ennå ikke avgjort, og i retten skal de to partene ha blitt bedt om å gjøre opp seg imellom i løpet av sommeren.

les også Cardi B måtte avlyse konsert etter fettsuging

Spoler man fem år tilbake i tid var det en parykk som var årsaken til et søksmål på 180 millioner kroner. Minaj’ stylist Terrence Davidson anklaget rapperen for å ha stjålet parykk-designet hans, samt hindret ham i å skape et reality-program de to skulle samarbeide om.

Man trenger imidlertid ikke å gå lenger tilbake enn til forrige uke for Minaj’ siste kontrovers. Da fikk hun kritikk fra menneskerettsaktivister etter at det ble kjent at hun skulle spille på en musikkfestival i Saudi-Arabia. Årsaken til refsen fra Human Right Foundation var blant annet at hun ville motta et angivelig syvsifret beløp for å spille i et regime som halshugger homofile.

Slik gikk det da VGTV forsøkte å intervjue superstjernen under norgesbesøket hennes i mars:

Publisert: 09.07.19 kl. 07:48