REALITYBRØDERE: Pierre og Daniel Louis er klare for å være mentorer for deltagerne i Dplays «Singletown». Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Tok coronatest før sjokk-reality: – Det var helt jævlig

Denne uken starter innspillingen av «Singletown». Både deltagerne og programleder-brødrene Pierre og Daniel Louis måtte gjennom en grundig coronatest før opptakene.

Nå nettopp

De svenske realitybrødrene, kjent fra «Ex on the Beach», ble overrasket da de testet seg.

– Jeg viste ikke at de skulle ta den testen helt opp i hjernen, sier Pierre Louis.

– Jeg trodde bare de skulle ta en liten test i munnen ikke langt opp i begge neseborene. Det var ikke en smerte, men det var ubehagelig og tårene rant en stund etterpå, sier Daniel Louis.

Brødrene vil fungere som programledere og mentorer for deltagerne i Dplays «Singletown» som spilles inn i Oslo.

I programmet sjekker fem kjærestepar inn i to leiligheten. Parene splittes og under programmet lever de som single.

– Parene skal få testet forholdet. Så får de se om de har lyst til å bli i forholdet eller bryte opp og date noen andre, sier Daniel.

CORONATEST: Pierre Louis ble overrasket over hvor ubehagelig det var å teste seg for coronaviruset. Han delte prosessen med sine følgere på Instagram. Foto: Privat

Kjærestene utfordres med andre single og partnerne får se hvor trofaste hverandre er.

Discovery har tatt en ekstra runde for å hindre coronasmitte når deltagerne sjekker inn i «Singletown».

Coronatesting før innspilling

– Alle deltagerne som skal være med er blitt sjekket og testet for corona, det gjelder også programlederne, sier Astri Lundberg, ansvarlig produsent i Discovery Networks Norge.

«Singletown» skal etter planene sendes til høsten. Innspillingen i Oslo løser problemer med reise og opptak i utlandet som forhindrer innspilling av de tradisjonelle realityseriene nå under corona.

– Alle parene, og de single som skal komme inn, følger gjeldene karanteneregler og blir testet for å hindre smitte. Utenom testene så følger vi myndighetenes råd om å holde avstand når vi er ute og filmer i Oslo, sier Lundberg.

Slik beskriver brødrene «Singletown»:

– Jeg er ganske sjalu

Pierre Louis ble godt kjent blant norske tv-seere da han vant «Paradise Hotel» i 2015. Senere har han deltatt i to sesonger av «Ex on the Beach» sammen med broren.

I årets «Ex on the Beach» ble han kjent for å ha klart en ny rekord: Ligge med alle deltagerne av motsatt kjønn.

– Det blir kanskje feil erfaring å dele med deltagerne i «Singletown». Å runde hele villaen er kanskje ikke det smarteste for dem. Det er ikke det beste rådet, sier Pierre og legger til:

– Vi får gi dem tips til det som passer i situasjonen de er i.

Pierre beskriver seg selv som en sjalu kjæreste og sier han ville slitt om han selv var med.

– Blant venner prøver jeg alltid å gi gode råd som passer dem. I denne serien er målet for deltagerne å skape et sterkere forhold eller skjønne at de kanskje ikke er så lykkelige med hverandre, sier Daniel.

Publisert: 29.07.20 kl. 10:34

Les også

Fra andre aviser