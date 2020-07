FLYTTEPLANER IGJEN: Isabella «Blondinbella» Löwengrip har igjen store flytteplaner. Foto: Fredrik Sandberg/TT/TT NYHETSBYRÅN

Löwengrips plan: Skal flytte utenlands med kjæresten

Isabella Löwengrip (29) tar forholdet et skritt videre.

Nå nettopp

I begynnelsen av juli kunne den svenske bloggeren og forretningskvinnen Isabella Löwengrip avsløre at hun hadde funnet kjærligheten på ny – denne gang med undervannsfotografen Paul Sundvik (52).

På bloggen avslører hun at de har planer om å delvis flytte til Sveits sammen.

I en e-post til den svenske avisen Expressen skriver hun at det å bo utenlands er noe hun har ønsket lenge, men at planene tidligere har gått i vasken.

– Jeg har i mange år villet bo i utlandet på grunn av min livssituasjon. Målet var New York hvor jeg hadde en leilighet. Nå er planene endret til Sveits i stedet, da det passer meg og Paul og vi begge kan jobbe derfra. Det er nærme barna i Stockholm, men i mine uker med barnefri har jeg mulighet til å være i en rolig by, med vakkert miljø og det ligger sentralt til for å nå resten av Europa, skriver hun og fortsetter:

– Det blir bedre for meg i lengden enn en stressende storby. Jeg innser at etter alt som har skjedd, så er fred og ro det som virkelig betyr noe. Vi satser på å finne et sted innen årsskiftet.

les også Isabella Löwengrip forelsket: – Kribler i hele kroppen

I sommer har paret feriert sammen i både Sverige og Italia. Her har de to hatt late dager alene, sammen med venner og sammen med Löwengrips to barn fra sitt tidligere ekteskap.

29-åringen har beskrevet Sundvik som sitt livs store kjærlighet. På bloggen skriver hun at de to også har sett på hus i Sverige sammen, men at de store villaene minnet henne for mye om sitt tidligere liv.

– Jeg fikk vondt i magen allerede i gangen. Jeg vil ikke ha tilbake mitt tidligere liv, skriver hun.

Isabella «Blondinbella» Löwengrip ser ut til å ha lagt en svært turbulent tid bak seg. Hun planla for et storslått liv på Manhattan i New York, men måtte etter hvert dra hardt i nødbremsen for å redde selskapet sitt fra konkurs. Dette førte også til at hun måtte selge luksusvillaen hun kjøpte for nær 30 millioner kun ett år tidligere.

Hun har senere fortalt at hun gikk på en mental smell og endte på sykehus. Nå har hun planer om å holde seg unna jobb i minst ett år.

Også kjærlighetslivet har vært svært turbulent.

les også Isabella «Blondinbella» Löwengrip: Tapte en million i måneden

Publisert: 30.07.20 kl. 10:46

Les også

Mer om Isabella Löwengrip

Fra andre aviser