MISTET UFØDT BARN: Måns Zelmerlöw og kona Ciara trodde de skulle få sitt andre barn sammen. Søndag forteller Ciara at paret har mistet barnet. Foto: Karin Törnblom / IBL Bildbyrå

Svensk Eurovision-vinners kone på Instagram: «Vi har mistet vår lille baby»

Måns og Ciara Zelmerlöw gledet seg til å bli foreldre igjen, men søndag gir de sine følgere en svært trist beskjed.

Måns Zelmerlöw er best kjent her til lands for sin deltagelse i Eurovision, der han sørget for at det svenske bidraget «Heroes» gikk helt til topps i 2015.

I slutten av juli avslørte artisten og kona Ciara Zelmerlöw at de igjen skal bli foreldre. Det gjorde de gjennom en video på Instagram, der hele familien lekte på stranden og skrev «+1» i sanden.

«Stor, mellomstor, minst. 2021 kommer til å bli et bra år», skrev Zelmerlöw til videoen.

Nå kommer imidlertid paret med den hjerteskjærende nyheten om at de har mistet barnet.

«Det har vært noen forferdelige dager, så jeg vil bare fortelle hvorfor jeg har vært så stille. Tragisk nok har vi mistet vår lille baby. Dette er den andre spontanaborten vi har opplevd i år», skriver Ciara Zelmerlöw på sin Instagram.

Hun skriver at hun nå kommer til å ta en pause fra sosiale medier for å forsøke å leges sammen med sin familie.

TIL TOPPS: Måns Zelmerlöw vant Eurovision med låta «Heroes» i 2015. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

«Takk for alle gratulasjoner, men dette ble ikke vårt år».

Ciara Zelmerlöw velger likevel å hylle personalet på svenske Hallands sykehus.

«Vi vil takke dere fra bunnen av våre hjerter», skriver hun.

Måns og Ciara giftet seg i Kroatia i 2019. Sammen har de sønnen Albert (2), mens Ciara også har en sønn fra et tidligere forhold.

Publisert: 02.08.20 kl. 23:14

