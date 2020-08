Odd-Magnus Williamson er ute av karantene og klar for et skikkelig show i Haugesund. Foto: Espen Solli

Odd-Magnus Williamson leder Amanda-prisen: – Ekte nervøs

Det er duket for utdeling av årets Amanda-priser, men Odd-Magnus Williamson varsler et litt annerledes show: – Noen blir sikkert fornærmet, på forhånd legger jeg meg paddeflat.

– Det er litt inspirert av amerikanske Golden Globe, med hele «roast»-greia. Jeg er ekte nervøs. Vi drar jo skikkelig på, og man vet aldri helt hvordan vitser sitter. Enten sitter det som ei kule, eller så blir det helt på trynet, sier Odd-Magnus Williamson, også kalt Odda, om årets Amanda-show.

Han ble spurt om å lede årets Amandaprisutdeling som fredag 14. august innleder Den norske filmfestivalen i Haugesund. Vanligvis er filmprisutdelingen en formell affære, med mørk dress og og høytidelige utdelinger, men i år ønsker Odda å krydre showet med humor og frekke vitser.

– Jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon. At det kan bli en «roast-tradisjon» på Amanda. Det er mye gøyere å se på, at folk er slemme med hverandre.

Odda har vært i karantene etter seks personer på settet til hans kommende film fikk påvist coronasmitte. Nå er karantenetiden sonet, coronatesten negativ og han er klar for et veldig annerledes Amanda-show.

Etter hans egne opplevelser med hvor sårbar filmbransjen kan være, spesielt i lys av en pandemi, føler han ekstra for filmmiljøet.

– Jeg tenker at det er en liten bransje hvor folk heier veldig på hverandre. Alle vet hvor vanskelig og kronglete det er å lage film, spesielt nå, derfor føltes det rart å gå på scenen med voldsom hylling og glamour. Jeg tror man nå trenger en god latter, og å riste litt på huet, forklarer han.

Utdelingen i Haugesund kan følges direkte på nrk.no klokken 19:30.

Det blir maks 200 mennesker i salen, avstand, håndhygiene og generelle smittevernregler. Dette føles underlig, samtidig er Odda noe lettet.

– Hvis noen skulle bli forbanna, så kan de ikke ta meg på grunn av avstandsregler. Jeg er veldig trygg, sier komikeren.

– Det er absolutt en slags form for familiær kjærlighet i sånn humor, en røff tone, fordi vi er gode venner. Noen blir sikkert fornærmet, på forhånd legger jeg meg paddeflat.

For det er nemlig risiko for at noen kan bli forbanna. I salen sitter Norges fremste regissører, skuespillere og produsenter, og Oddas vitser skal deles demokratisk ut.

– Jeg fikk tilgang på noen av de beste roast-forfatterne i Norge. Vi satt i et «war room» med fem til seks skarpe penner av menn og damer og lurte: «Er det nok gøy i den norske filmbransjen?». DET ER DET, sier han leende.

– Folk er forberedt, og så kan det hende alle synes det er gøy, eller kanskje blir det et generasjonsskille. Kanskje de yngre som er «woke» synes det blir for mye. Nå har jeg ikke peiling mer, kanskje alle vitsene egentlig er veldig snille.

