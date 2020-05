VIL BIDRA: Både prinsesse Sofia og prins Carl Philip har fått nye oppgaver som følge av coronapandemien. Foto: Fredrik Sandberg/ TT NYHETSBYRÅN

Prins Carl Philip skal tjenestegjøre under coronapandemien

Prinsesse Sofia (35) fikk stor oppmerksomhet da hun meldte seg til tjeneste som omsorgspersonell. Nå følger ektemannen prins Carl Philip (41) etter.

Som følge av coronapandemien har den svenske prinsen meldt seg til tjeneste i militæret.

Ifølge det svenske kongehusets offisielle Instagramkonto skjer det etter at prinsen selv tok initiativ til det.

Siden midten av mai har Carl Philips tjenestegjort som reserveoffiser med majorgrad ved Forsvarets hovedkvarter.

Tidligere i vår besøkte prinsen det samme stedet på oppdrag for kongen.

Prinsesse Sofia var tidlig ute med å melde seg til tjeneste som omsorgspersonell. I mars tok hun et tre dager langt medisinsk lynkrus for å kunne jobbe som omsorgspersonell på Sophiahemmet i Stockholm. Her skal hun utføre ikke-medisinske oppgaver og avlaste de fast ansatte slik at de får mer tid til å pleie coronasyke pasienter.

Prins Carl Philip giftet seg med Sofia i juni 2015, og kan med det snart feire fem års bryllupsdag. Sammen har paret to barn, sønnene Alexander (4) og Gabriel (2).

Under coronapandemien har kong Carl Gustaf på sin side fått pepper for å kjøpe et glis av en bil.

Publisert: 25.05.20 kl. 19:28

