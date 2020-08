SKEPTISK: Anette Trettebergstuen undres på om Kulturedepartementet definerer matfestivaler som kultur, men ikke kultur «nok» til å komme inn under Regjeringens støtteordninger. Foto: Gøran Bohlin

Ap-topp om matfestivalene: - Underlig

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen finner det underlig at regjeringen i 2019 anerkjente matkultur som kultur, men i 2020 likevel velger å ekskludere matfestivalene fra kompensasjonsordningene for kulturarrangører.

Nå nettopp

VG skrev før helgen om norske matfestivalers frykt for fremtiden fordi bransjen faller utenfor Regjeringens kompensasjonsordninger.

– Gladmatfestivalen og andre matfestivaler som Trøndersk Matfestival, Bryggerifestivalen og Bergen Matfestival er viktige festivaler som fremmer den norske matkulturen. Som resten av festival-Norge ble også disse rammet av myndighetenes forbud mot arrangement og har ikke kunnet arrangere festival som normalt i 2020, påpeker Trettebergstuen overfor VG.

– Det virker som om Regjeringen velger å holde dem utenfor kompensasjonsordningen for kulturarrangører, tilsynelatende fordi de ikke er kultur «nok», sier Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsmann.

I et skriftlig spørsmål til kulturminister Abid Q. Raja mandag ettermiddag peker stortingsrepresentanten fra opposisjonen på forordet til Regjeringens strategi for kultur og reiseliv fra 2019.

Der skriver daværende kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at «Noreg er landet for Nidarosdomen, Kardemomme by og trolske Peer Gynt-opplevingar, blanda med det råaste innanfor nordisk matkultur. Alt dette og mykje meir gjer Noreg til eit unikt lite land i ei stor verd. Vi blir aldri billigast, men vi skal skapa og tilby dei beste kulturopplevingane til alle som vil ha.»

les også Kulturminister Abid Raja gir ingen løfter for kulturlivet i 2021

– Derfor spør jeg om Regjeringen har endret syn på om matkultur er del av kulturbegrepet og om det vil sørges for at også matfestivalene ivaretas av kompensasjonsordningene, sier Trettebergstuen.

Senterpartiets partileder Trygve Slagsvold Vedum er enig med sin stortingskollega.

– Klart matkultur er kultur, å si noe annet blir bare helt feil, sier Slagsvold Vedum til VG.

Han forstår frykten for fremtiden til norske mat- og drikkefestivaler når disse faller utenfor Regjeringens kompensasjonsordninger.

NOE MÅ GJØRES: Senterparti-leder frykter reversering av den nasjonale matkulturen dersom ikke blant annet norske matfestivaler blir økonomisk kompensert. Foto: Trond Solberg

– Jeg tok initiativ til et møte med statsråd Olaug Bollestad allerede i mars/april, for jeg så hva som kom til å komme. Dessverre har det ikke skjedd noe. Små, lokale produsenter havner helt utenfor. Det er ille nok for enkeltpersoner, men også for nasjonal matkultur der det har skjedd fantastisk mye de siste 15 åra. Landbruks- og matdepartementet og Regjeringen er nå nødt til å se på alle som faller mellom, mener Trygve Slagsvold Vedum.

les også Musikkbransjen i corona-krise: – Høyst alvorlig

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad opplyste til VG før helgen at Regjeringen har gjort flere justeringer, innenfor ulike ordninger, for å kunne gi økonomisk hjelp til de som driver med lokalmat, reiseliv i landbruket og matfestivaler.

– Gjennom kompensasjonsordningen for bedrifter har regjeringen prioritert de med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet. Dersom man samlet sett ikke har tilstrekkelig med omsetningssvikt, så har man ikke rett på kompensasjon, skrev Olaug Bollestad i eposten.

Regjeringen ga i forrige uke det årlige Dyrsku’n i Seljord 11, 2 millioner kroner i økonomisk kompensasjon etter å ha måttet avlyse for første gang siden 1866.

VG har ikke fått svar fra Kulturdepartementet for en kommentar til saken. Anette Trettebergstuens skriftlige spørsmål til kulturminister Abid Q. Raja er heller ikke besvart ennå.

Publisert: 30.08.20 kl. 11:18

Fra andre aviser