VAN FREM: Bill Cosby og hans advokater vant frem med sitt krav om en ankebehandling i høyesterett. Foto: Matt Rourke / AP

Dømt til ti år i fengsel – nå er Bill Cosby innvilget ankebehandling

I 2018 ble Bill Cosby funnet skyldig i å ha dopet ned og misbrukt en kvinne i 2004. Nå er 82-åringen innvilget anke og kan få prøvd deler av saken på nytt for høyesterett i delstaten Pennsylvania.

Det melder flere amerikanske medier tirsdag kveld, deriblant Fox News.

Høyesterett har gått med på å vurdere to sider av saken på nytt, først og fremst dommerens beslutning om å tillate aktor å føre fem andre anklagere som vitner. De fortalte om hendelser og møter som lå langt tilbake i tid med den en gang så berømte og mektige Bill Cosby.

Cosbys advokater har lenge argumentert for at disse hendelsene lå så langt tilbake i tid og var derfor ikke til å feste lit til.

Videre vil Høyesterett vurdere Cosbys påstand om at han hadde gjort en avtale med en tidligere aktor at han aldri ville bli tiltalt i saken. Cosby har tidligere sagt at han stolte på at han hadde en avtale med aktor da han gikk med på å vitne og forklare seg i saken.

ANKLAGET COSBY: Andrea Constand ble trodd på at Bill Cosby hadde dopet henne ned og misbrukt henne i 2004. Foto: David Maialetti / TT NYHETSBYRÅN

– Vi er svært skuffet over kjennelsen. Bill Cosby er ikke skyldig i noe og kampen er ikke over, sa Cosbys forsvarer Tom Mesereau etter at dommen falt og han varslet samtidig en anke.

Dette var i april 2018 og Bill Cosby ble funnet skyldig i den første rettssaken hvor en kjent person hadde sittet på tiltalebenken etter #metoo.

Komikeren ble i september 2018 dømt til mellom tre til ti år i fengsel for å ha dopet ned og misbrukt Andrea Constand i 2004. Under rettssaken beskrev hun hvordan komikeren forgrep seg på henne etter å ha gitt henne tre blå piller som lammet henne. Selv hevder Cosby at kvinnen samtykket til sex.

RETT I FENGSEL: Etter domsavsigelsen i september 2018 hvor Bill Cosby ble dømt til mellom tre og ti år i fengsel, ble han ført rett til soning. Foto: BRENDAN MCDERMID / X90143

Etter dommen i 2018 ble han umiddelbart ført til Pennsylvania State Prison for å sone straffen.

I et telefonintervju fra fengselet i november i 2019 med BlackPressUSA sa Bill Cosby at han heller sone maksimumsstraffen på ti år fremfor å beklage eller vise noen form for anger for en forbrytelse han mener han ikke har begått.

– Dersom det på et tidspunkt vil bli vurdert om jeg skal løslates på prøve, kommer jeg ikke til å vise noen form for anger eller beklage en forbrytelse jeg ikke har begått, sa Cosby, som i verste fall sa han var forberedt på å sone hele dommen.

Det betyr i så fall at han vil være 91 år når han slipper ut etter endt soning.

– Jeg er en privilegert mann her i fengselet, sa Bill Cosby i telefonintervjuet og fortalte at han brukte mye av tiden i fengselet til å undervise og oppmuntre andre afrikansk-amerikanske innsatte.

