Mary Kay Letourneau er død

Den tidligere barneskolelæreren som ble dømt for å ha voldtatt den unge eleven hun forelsket seg i – og senere giftet seg med – ble 58 år.

Mary Kay Letourneau er død av kreft. Det melder CNN, New York Times, People og en rekke andre medier.

Hun skal ha fått diagnosen for noen måneder siden, og mandag ebbet livet ut. Det bekrefter hennes tidligere advokat David Gehrke.

58-åringen døde hjemme, relativt plutselig, med de fleste av sine nærmeste rundt seg, også sin fraseparerte ektemann, Vili Fualaau (38). Han skal ha pleiet henne på fulltid en siste måneden.

Dramatisk historie

Parets historie er av det særdeles dramatiske slaget og er blitt kjent langt utenfor USAs grenser. Den tidligere barneskolelæreren var nemlig 34 år, gift og mor til fire da hun forelsket seg i sin 12 år gamle elev.

«Mary og alle oss andre har funnet stor styrke i å ha vår utvidede familie rundt oss mens hun har kjempet denne harde kampen. Vi har gjort vårt beste i omsorgen for Mary og hverandre – og stått tett samlet», sier de etterlatte i en kunngkjøring.

Letourneau etterlater seg seks barn.

BRYLLUPET: Mary Kay Letourneau og Vili Fualaau i 2005. Foto: TT / NTB scanpix

Da Letourneaus forhold til eleven ble oppdaget i 1997, ble hun dømt til seks måneders fengsel for overgrep.

Hun ble pålagt å kutte all kontakt med Fualaau, men brøt dette påbudet kort tid etter løslatelsen. Året etter ble hun dømt på nytt – denne gangen til syv års fengsel.

VERDENSKJENT: Mary Kay LeTourneau og Vili Fualaau - her i et amerikansk TV noen uker før bryllupet. Foto: Reuters

Paret holdt fast på at hverken voldtektsdom eller fengsel kunne stoppe deres forhold. Like etter at Letourneau slapp ut i 2005, giftet de to seg.

Letourneau og Fualaau har to døtre sammen. Den første kom til verden mens hun var ute mot kausjon, mens den andre ble født i fengselet.

EKTEMANNEN: Vili Fualaau i retten i 2004. Foto: ELAINE THOMPSON / TT / NTB scanpix

I 2017 søkte Fualaau om å skilles fra kona, men de fant tilbake til hverandre etter at hun ville stoppe skilsmissen.

Letourneau har tidligere beskrevet den tidligere eleven som sin «eneste sanne kjærlighet».

I fjor ble det likevel klart at de to i fellesskap hadde blitt enige om å avslutte ekteskapet. De skal imidlertid ikke ha rukket å sette punktum for forholdet før hun ble alvorlig syk.

