FENGSLET: Oslo tingrett har gitt politiet medhold i begjæringen om å varetektsfengsle den tidligere realitydeltageren.

Forlenget varetekt for svindelsiktet realitykjendis

Den mannlige TV-kjendisen i 20-årene, som skal ha svindlet unge kvinner for millioner av kroner, er varetektsfengslet i fire nye uker.

Mannen, en profilert deltager i et norsk realityprogram, har sittet i varetekt siden 26. september. I dag ble det klart at han er fengslet i fire nye uker.

I kjennelsen står det at den siktede fortsatt kan holdes i varetekt inntil annet

bestemmes av påtalemyndigheten eller retten, men ikke ut over 21. november 2019.

«Retten finner at siktede med skjellig grunn fortsatt kan mistenkes for en straffbar handling

som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder, slik som beskrevet i siktelsen», står det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

– Han erkjenner skyld i deler av siktelsen og ønsker at han blir løslatt, uttalte forsvarer Petter Bonde til VG for halvannen uke siden.

Retten mener at det foreligger kvalifisert sannsynlighetsovervekt for ny vinnings-, narkotika- og trafikkkriminalitet dersom siktede løslates nå.

Siktede var ikke til stede da den nye kjennelsen ble avsagt. Han kan anke til lagmannsretten innen to uker etter å ha fått meddelt kjennelsen.

Politiet mener, ifølge siktelsen, at mannen har brukt statusen sin til å skaffe betalingsopplysninger fra unge kvinner. Disse opplysningene skal han ha brukt til å ta opp lån i kvinnenes navn. Totalt mener politiet at kvinnene har blitt svindlet for et beløp på flere millioner kroner.

De påståtte bedrageriene skal ha pågått i over ett år, og flere unge kvinner skal være fornærmet i saken.

Realitydeltageren er tidligere straffedømt to ganger for en lang rekke brudd på narkotikalovgivningen og veitrafikkloven.

