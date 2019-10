PREMIEREKLARE: Zahid Ali, Aleksandra Ørbeck-Nilssen, Evy Kasseth Røsten og Stig Frode Henriksen på den rosa løperen før premieren av «Swingers». Foto: Helge Mikalsen/VG

«Swingers» slaktes av anmelderne – regissøren langer ut mot Dagbladet

COLOSSEUM KINO (VG) Stig Frode Henriksen lar seg ikke opprøre av de dårlige anmeldelsene, med unntak av én av dem.

Fredag var det premiere på komedien «Swingers» med rosa løper på Colosseum kino i Oslo. Oppmøtet kan vel heller kalles labert. Av de få kjendisene som sto på gjesteliste hadde de fleste åpenbart andre planer denne fredagen.

Heller ikke alle skuespillerne var til stede, Kristine Ullebø og Mikkel Bratt Silset glimret med sitt fravær.

Resten hastet inn et par minutter før premieren, og VG rakk så vidt å få noen ord av skuespiller og komiker Zahid Ali og regissør, manusforfatter og skuespiller Stig Frode Henriksen.

«Tidenes dårligste film»

Kanskje var det de dårlige anmeldelsene som gjorde det lite fristende å tilbringe tid på løperen, det er nemlig sjelden anmelderne er så unisont enige i sin dom.

Dagbladet kaller «Swingers «tidenes dårligste film – ever». iTromsøs anmelder skriver at «den eventuelle latteren som måtte komme av å bevitne dette makkverket er av den angstfylte, kaldsvettende og livredde sorten». Stavanger Aftenblads anmelder mener de sexbaserte ordspillene hverken er morsomme eller elegante, og anbefaler leserne å heller se på «Joker».

Alle gir filmen ener på terningen.

VGs anmelder er hakket mer positiv, og skriver følgende:

«Det den er, er en ufarlig og ubehjelpelig umorsom amatøraften – en blank, skinnende toer på terningen. Gratulerer!»

– Kunnskapsløs

– Komedie er ikke en like respektert sjanger som andre. At anmelderne ikke liker den er som forventet. De har vel en snittalder på 55 år, og er gjerne bitre. Jeg tror filmen kommer til å falle i smak for dem mellom 11 og 25 år, sier Henriksen.

Han legger til:

– All kritikken med unntak av Dagbladets er ok. At de bruker en fra sportsredaksjonen som skriver satiresaker på «Bakrommet». Jeg gidder ikke å ta imot kritikk fra en som er så kunnskapsløs, sier han nådeløst.

DUKKET IKKE OPP: Kristine Ullebø og Mikkel Bratt Silset meldte avbud i siste liten. Foto: Lauris Aizupietis

Tom Stalsberg, som har skrevet anmeldelsen, og som for øvrig er kulturjournalist i Dagbladet, har ikke mye å si om kritikken fra «Swingers»-regissøren.

– Hans fulle rett til å si hva han vil, skriver han i en tekstmelding til VG.

– Han bommer

Kulturredaktør i Dagbladet, Sigrid Hvidsten, har følgende å si om Henriksens utspill:

– Regissøren står fritt til å kritisere Dagbladets anmeldelse, akkurat som Stalsberg har rett til å kritisere filmen hans. Men han bommer lite grann: Tom har vært kulturjournalist i Dagbladet omtrent siden Aune Sand ga ut «Dis» i 1995. Det betyr at han er en av Norges mest kunnskapsrike kulturjournalister, skriver hun i en melding.

Skuespiller Zahid Ali lar seg ikke affisere av anmeldelsene.

– Jeg har sittet i kinosalen og sett filmen 3–4 ganger, og er veldig fornøyd, sier han.

Publisert: 11.10.19 kl. 20:13







