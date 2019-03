BLE VENNER IGJEN: Demi Lovato var i dialog med Fabio Magnocavallo om saken hun hadde skrevet. Etter at han la seg helt flat, hadde de to en god tone. Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

Demi Lovato langet ut mot sak om kroppen hennes – journalisten la seg langflat

Den amerikanske artisten fikk nok etter at et nettsted gjorde en sak på kroppsfasongen hennes. Så skjedde noe som forandret alt.

«I motsetning til tidligere, er jeg ikke opprørt over at noen skaper overskrifter på at kroppen min ser mer fyldig ut. Men jeg blir sint av at folk synes det er ok å gjøre titler på folks kroppsfasonger, spesielt når det handler om én som har vært så åpen om at hun har slitt med spiseforstyrrelser. Jeg er ikke opprørt med tanke på meg selv, men for alle som lett lar seg påvirke av kroppspress».

Ordene tilhører popstjernen Demi Lovato (26), som på sin egen Insta Story på fredag gikk hardt ut etter å ha sett denne saken på nettstedet Inquisitr. I saken forklarer journalisten hvordan Lovato etter å ha vært på trening stoppet innom en juicebar for å kjøpe seg en grønn juice, og skriver videre at Lovato ser «frisk, fyldigere og mer formfull ut».

Det fikk 26-åringen til å reagere kraftig. Like etter publiserte hun imidlertid en meldingskorrespondanse med journalisten Fabio Magnocavallo, også det på Insta Story. Korrespondansen viste at Magnocavallo la seg helt flat og beklaget vinklingen på saken.

«Jeg tar fullt ansvar for dette. Jeg er virkelig lei meg», skriver journalisten, som raskt fikk svar fra artisten.

REAGERTE: Demi Lovato likte ikke saken som ble publisert på nettstedet Inquisitr, og ga tydelig uttrykk for det til sine 71,2 millioner følgere. Foto: @ddlovato

«Tusen takk for din unnskyldning. Kanskje kan du skrive en sak om denne erfaringen. Dessverre måtte jeg bruke dette som et eksempel på denne typen overskrifter. Ikke for min egen del, men for mine leseres del», skriver hun, før journalisten igjen svarer.

«Du har et enormt talent, og har helt rett. Du er mer enn bare kroppen din».

Litt senere gir Lovato tydelig uttrykk for at hun setter stor pris på beklagelsen.

«Jeg respekterer deg virkelig for måten du responderer på det jeg skriver. Min intensjon var ikke å såre deg heller, jeg ville bare få oppmerksomheten din. Beklager hvis dette skremte deg. Men takk for at du er så forståelsesfull».

Dialogen mellom Lovato og journalisten var synlig for hennes drøyt 71,2 millioner følgere, og etterpå ble saken på Inquisitr oppdatert. Rett under tittelen står det nemlig følgende med inngangsordene «Journalistens bemerkning»:

«Først av alt, en oppriktig takk til Demi Lovato for hennes nåde og tålmodighet i vår utveksling. Jeg setter stor pris på, og forstår, hennes perspektiv i denne saken, og setter pris på at hun tar seg tid til å ha en dialog med meg rundt dette. Som Demi sa til meg: Stemmene våre er alt vi har for å skape de største endringene på denne planeten».

BEKLAGET: Journalisten gir i meldingene med popstjernen tydelig uttrykk for at han er lei seg for at saken ble som den ble. Foto: @ddlovato

Demo Lovato har også tidligere skapt store overskrifter. I juli i fjor ble hun innlagt på sykehus etter å ha blitt funnet bevisstløs hjemme som følge av en overdose. Kun uker før hadde hun stått på scenen i Oslo Spektrum. Lovatos assistent trodde artisten var død da hun fant henne, og livvakten skal ha utført førstehjelp før ambulansen ankom.

Først i november, etter mer enn tre måneder på rehabilitering, ble hun skrevet ut.

Ved nyttår postet hun et bilde på sin Insta Story, der hun viste at hun gikk inn i det nye året uten en dråpe alkohol. Den amerikanske sangeren, som i mange år har slitt med alkohol- og narkotikamisbruk, feiret i år med alkoholfri eplesider og publiserte den gang bildebevis under hashtagen «nykter».

