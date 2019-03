IKKE FULLT: Flere bet seg merke i at det var langt fra fullstappet under lørdagens Spellemann-utdeling. Foto: Skjermbilde/NRK

Reagerer på tomme seter under Spellemann: – Vi var ikke godt nok forberedt

NRKs prosjektleder Stian Malme innrømmer at det ikke så optimalt ut med flere ledige plasser under Spellemannprisen 2018.

Lørdag samlet musikkbransjen, eller i alle fall deler av den, seg under taket på Chateau Neuf for å drysse priser over seg selv.

Alan Walker stakk av med den gjeveste av dem alle – Årets spellemann. Mads Hansen skapte reaksjoner da han mottok prisen for årets låt, og et tårevått DDE fikk årets hederspris.

Men det var ikke bare gratulasjoner og Sigrid-fans som var misfornøyde over mangelen på priser, som tok til Twitter for å kommentere gårsdagens arrangement.

Flere påpekte at salen var preget av flere tomme seter, og noen stilte seg spørsmålet om det var fri bar som var årsaken til publikumsflukt under arrangementet.

– Jeg stengte alle barene under showet. NRK passer på å ikke ha fri bar. Det er 26 priser som deles ut, så det blir en lang dag for bransjen, sier prosjektleder for Spellemannprisen i NRK, Stian Malme, til VG søndag morgen.

Han understreker at det var flere som ikke rakk å komme til del én av arrangementet.

Malme forteller at han har sett tilbakemeldingen på Twitter og innrømmer at NRK selv må ta mest skyld for at salen ikke ble fylt.

– Det er en todelt grunn. Alle som opptrer på scenen er også nominert. Når man skal opptre må vi hente inn folk før de skal på scenen, også er de borte en stund. Vi var ikke godt nok forberedt på å fylle de plassene under opptredenene, sier han og legger til:

– Også er det en del som har valgt å se på fra sofaen i stedet for fra salen.

Malme forteller at de vil ta med seg videre at de kan ha flere såkalte «setefyllere», som sørger for at salen til enhver tid ser full ut. I år hadde de et kor som bidro til at flere av setene var fylt under noen innslag. Likevel var ikke det nok.

– Jeg så det også selv på bildene. Det ser jo ikke tipp topp ut. Vi må ha en bedre plan på det når vi selv henter folk ut og får tomme plasser. Det ble nok litt mer synlig enn vi var forberedt på, sier han.

Publisert: 31.03.19 kl. 12:16