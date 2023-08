IKONISK ROLLE: Michael K. Williams som Omar Little i «The Wire».

Narkolanger (40) dømt til ti års fengsel etter skuespillers overdosedødsfall

En 40 år gammel mann er dømt for å ha solgt livsfarlig heroin til den kjente skuespilleren Michael K. Williams, som døde av overdose i 2021.

Det melder flere medier, blant annet The Guardian.

40-åringen erkjente i april at han ga «The Wire»-stjernen heroin som inneholdt fetanyl, som førte til at han døde. Skuespilleren ble bare 54 år gammel, og ble i september 2021 funnet død av en overdose i sin leilighet i Brooklyn.

Politiet mener Williams døde få timer etter å ha kjøpt heroin av mannen på fortauet i Brooklyn. Handelen på fanget opp på overvåkningskamera.

Den dømte mannen sto overfor en ramme på minst fem års fengsel, og risikerte opptil 40 år, ifølge The Guardian.

– Jeg er veldig lei meg for mine handlinger. Da vi solgte stoffet, hadde vi aldri til hensikt at noen skulle miste livet, sa han før dommen ble lest opp.

Ifølge aktor i saken, skal den dømte mannen ha fortsatt å selge fetanylheroin på Manhattan og i Brooklyn, selv etter at Williams døde.

Politiet infiltrerte narkodealerne med en informant, og dagen etter Williams dødsfall ble det gjort et opptak av en samtale hvor de snakker om skuespillerens overdose. En av dem nektet da for å ha solgt fentanyl-infisert heroin.

I etterkant av dødsfallet ble fire personer siktet i saken. I juli ble en 72-åring dømt til to og et halvt års fengsel for medvirkning i saken.