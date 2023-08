Henrik Mestad: − Har slått hodet altfor mye

Kompisen Jo Nesbø kaller ham verdens blideste alfahann. Men en kronisk tilstand kan noen ganger kaste skygger over skuespiller Henrik Mestads (59) lyse sinn.

Henrik Mestads kone Adele Matheson Mestad (43), direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter, forteller at han har et fantastisk lyst sinn.