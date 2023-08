BRUDD: På Instagram lørdag morgen snakker Britney ut om bruddet.

Britney Spears snakker ut om bruddet

I flere dager har rykter gått om at Sam Asghari har søkt om skilsmisse fra Britney Spears. På Instagram lørdag morgen snakker Britney ut om bruddet.

Sam Asghari (29) og superstjernen Britney Spears (41) har gått fra hverandre.

– Som alle vet, så er ikke Hesam og jeg lenger sammen. Seks år er lenge å være sammen med noen. Jeg er litt sjokkert, skriver Spears på Instagram.

Spears skriver videre at hun ikke vil forklare hva som har skjedd.

TMZ meldte onsdag Asghari hadde flyttet ut av huset deres og nå bor for seg selv. De siterte en ikke-navngitt kilde på at «det bare er et spørsmål om tid før han søker om skilsmisse».

Sam Asghari bekreftet bruddet torsdag kveld norsk tid.

– Etter seks år med kjærlighet og forpliktelse til hverandre, har jeg og min kone bestemt oss for å avslutte vår reise sammen, skrev han i en Instagram-story.

– Shit happens, skrev han videre, og presiserte at han vil fortsette å ønske det beste for eksen.

Sammen i seks år

Det var TMZ og Entertainment Tonight som natt til torsdag først meldte om at dette hadde skjedd.

Ifølge Variety skal Spears ha hyret den kjente skilsmisseadvokaten Laura Wasser.

Asghari skal ha skrevet under på en ektepakt da han og Spears giftet seg i fjor sommer.

Gjestelisten besto da av rundt 100 personer. Hverken artistens mor, far eller skuespillersøsteren Jamie Lynn Spears var til stede i bryllupet. Det var derimot artistens bror Bryan.

Britney Spears og Sam Asghari ventet barn sammen i fjor, men en måned etter offentliggjøringen av gladmeldingen kom den triste beskjeden om at Spears hadde mistet barnet.

Gift tidligere

Spears har vært gift to ganger tidligere; med barndomskameraten Jason Allen Alexander i 2004 og med eksmannen Kevin Federline fra 2004 til 2007. Sistnevnte har hun to sønner sammen med.

Alexander havnet i rampelyset da han prøvde å krasje fjorårets bryllup:

