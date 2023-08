1 / 6 forrige neste fullskjerm

Eddie Skoller (79) er død

Den danske entertaineren Eddie Skoller (79) er død etter lang tids sykdom.

Det opplyser hans familie til nyhetsbyrået Ritzau.

Han var gift med Sissel Kyrkjebø fra 1993 til 2004, og har også to døtre sammen med den norske artisten.

Danske Ekstrabladet skriver at Skoller ble født i den amerikanske delstaten Missouri i 1944, men at han har i brorparten av sitt liv bodd i Danmark.

Skoller begynte å opptre på slutten av 60-tallet, og sangene «What did you learn in school today», «En enkel sang om frihed» og «I Middelhavet sardinen svømmer» var med på å skrive han inn i historiebøkene, skriver Ekstrabladet.

Skoller var også gift med den danske skuespilleren Lisbet Lundquist fra 1983 til 1990.

Skoller etterlater seg nå fem barn og ektefelle, skriver Ekstrabladet.