Alec Baldwin var siktet for uaktsomt drap etter skyteulykken på filmsettet til «Rust», men nå er saken henlagt.

Saken mot Alec Baldwin henlegges

– Vi er glade for beslutningen om å henlegge saken mot Alec Baldwin, sier skuespillerens forsvarere.

På filmsettet under innspillingen av «Rust» i Santa Fe i New Mexico i oktober 2021, avfyrte Alec Baldwin (65) en rekvisittrevolver som viste seg å være ladd med ekte kuler og ikke løsskudd. Skuddet drepte 42 år gamle filmfotograf Halyna Hutchins.

I midten av januar ble Baldwin og Hannah Gutierrez-Reed, som var våpenansvarlig under innspillingen, siktet for uaktsomt uaktsomtUaktsomhet er et rettslig begrep for uforsiktighet. Men andre ord at man burde ha forstått noe. drap.

Nå dropper statsadvokaten siktelsen, melder Deadline og ABC News.

– Vi er glade for beslutningen om å henlegge saken mot Alec Baldwin, og vi oppfordrer til en skikkelig etterforskning av fakta og omstendigheter rundt denne tragiske ulykken, sier skuespillerens forsvarere, Luke Nikas og Alex Spiro, i en uttalelse.

Statsadvokaten har foreløpig ikke kommentert saken.

Hvordan rekvisittrevolveren ble avfyrt, og ikke minst hvordan det var skarpladd, har forblitt en gåte.

Både Baldwin og Gutierrez-Reed har hele veien holdt fast ved at de er uskyldige.

Deler av siktelsen frafalt også tidligere i februar for både Baldwin og Gutierrez-Reed. Ifølge Deadline er sistnevnte fremdeles siktet for uaktsomt drap.

Innspillingsleder på filmsettet, Dave Halls, har innrømmet skyld i en tiltale om usikker håndtering av et dødelig våpen. I mars ble han dømt.

Denne uken gjenopptar Baldwin innspillingen av «Rust».

