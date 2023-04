SAMSTEMTE: Vita og Wanda Mashadi tok tirsdag til sosiale medier – og NRKs «Debatten» – for å gi sitt klare standpunkt rundt hvor lite kult det er å ta kokain.

Vita Mashadi (31) om kokainbruk: − Det er så forbanna tapersk

– Nå klarte jeg rett og slett ikke å holde kjeft lenger, sier influenseren og TV-personligheten Vita Mashadi om den siste tidens medieoppslag om eksplosiv bruk av kokain blant unge mennesker.

I et innlegg på Instagram Stories blåser hun ut mot det hun kaller «så forbanna tapersk».

– Jeg synes at folk som driver med drugs er tapere, sier hun i innlegget som er et resultat av det hun kaller en Snapchat-rant tidligere på dagen.

– At man skal bli målt på hvor kul man er på skolen basert for eksempel på hvor mange striper coke du tar, er for meg hårreisende. Jeg kan GLEDELIG være den taper’n som ikke tør å røre coke engang. Heller det, enn å drive med sånt piss, raser hun.

– Så vi må for faen slutte å normalisere DRUGS!!!!! skriver Mashadi.

TV-personlighetene og tvillingsøstrene Wanda og Vita Mashadi var også invitert av Fredrik Solvang til tirsdagens «Debatten» for å fortelle om sine erfaringer om unge menneskers kokainbruk, spesielt på utesteder.

Opprinnelig skulle prinsesse Märtha Louise (51) være gjest, men hun trakk seg.

I tirsdagens VG slår også leder i Norsk Tollerforbund, Karin Tanderø Schaug, frem og advarer mot kokainbruk blant årets russ. Hun fortalte der at hun i vinter fikk høre om en russebuss er opptaksprøven var å sniffe to linjer.

– At det er dokøer på utesteder for å ta kokain i stedet for køer foran baren for å kjøpe øl. Vi setter naturlig nok denne store tilgjengeligheten i sammenheng med vår evne til å stoppe mengdene på grensen, sa Tanderø Schaug til VG og la til at enkelte busser har egne rusbudsjett.

Også influenser og TikToker Jenny Gehrken (21) var gjest på «Debatten» og fortalte hvor sjokkert hun var etter å ha tilbrakt påskeferien i Hemsedal.

– Der så jeg flere tilfeller på do, at det ble snakket om det, og at de tok det midt ute blant mengden, hvor folk både snakket om det, og gjorde det foran meg. Da jeg kom hjem da, så lå jeg egentlig bare i sengen i bare BHen typ, og tenkte; NÅR skal vi begynne å snakke om dette? fortalte Gehrken.

Ettersom influenseren har en stor tilhengerskare på sosiale medier, tok Jenny Gehrken derfor opp nettopp dette problemet gjennom en serie innlegg på TikTok.

Da tok det av, sier hun. Tirsdag kveld hadde TikTok-posten hennes om kokain 690.000 visninger.

– Det var flere tusen kommentarer, og absolutt alle takket meg for at jeg tok opp dette.

