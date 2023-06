GAMLE KOLLEGER: Kim Cattrall og Sarah Jessica Parker i «Sex and the City 2».

Gjenforenes på skjermen – dette splittet dem

Etter årevis med isfront, gjenforenes de to «Sex and the City»-stjernene på skjermen. Tilsynelatende uten å ha direkte kontakt.

Den mye omtalte konflikten mellom «Sex and the City»-stjernene Sarah Jessica Parker (58) og Kim Cattrall (66) har fått nytt liv de siste dagene.

Torsdag er det nemlig premiere på den populære spinoff-serien «And Just Like That...», hvor de to skuespillerne gjenforenes på skjermen etter årevis med steile fronter og konflikt.

Mye tyder likevel på at isfronten ikke er brutt. I Cattralls comeback-scene har hun en samtale på telefon med Parkers karakter Carrie Bradshaw. Ifølge Variety skal scenen hvor Cattrall dukker opp ha blitt filmet slik at hun ikke trengte å samhandle personlig med resten av rollebesetningen.

AKTUELL: Kim Cattrall som sin karakter Samantha Jones i «Sex and the City»

Cattralls comeback i serien kommer til tross for at både Parker og regissør Michael Patrick King i fjor uttalte at de ikke kunne se for seg at Cattrall ville spille Samantha igjen. Også Kim Cattrall har vært tydelig på at hun er ferdig med «Sec og singelliv».

Det skal ifølge Variety ha vært administrerende direktør for HBO Casey Bloys, som ba Cattrall returnere som Samantha.

– Det var en idé vi hadde som handlet om å feire vårt 25-årsjubileum, og dette gir tekstmeldingene fra første sesong et ansikt, sier Sarah Jessica Parker i et intervju med det australske morgenprogrammet Sunrise denne uken.

– Det er et nydelig ansikt som vi elsker, som publikum elsker, sier hun videre om «Samantha», eller Kim Cattrall – før hun bekrefter at kollegaens opptreden er svært kortvarig.

– Du er ikke min venn

Konflikten mellom de to stjernene toppet seg i 2018, da Cattrall mistet sin bror og anklaget Parker for å utnytte en familietragedie da hun sendte en kondolanse til sin tidligere skuespiller-kollega:

– Jeg trenger ikke din kjærlighet og støtte i denne tragiske tiden, @sarahjessicaparker, skrev Cattrall i et innlegg på Instagram.

– Din stadig utstrakte hånd er en smertefull påminnelse om hvor ondskapsfull du var da og nå. La meg gjøre dette VELDIG klart. (Om jeg ikke har gjort det allerede.) Du er ikke min familie. Du er ikke min venn. Så jeg skriver nå for å be deg en siste gang om å slutte å utnytte vår tragedie for å gjenreise ditt «grei jente»-image.

I Instagram-posten la Cattrall ved en link til en New York Post-artikkel som handler om hva som foregikk i kulissene mens den populære TV-serien ble spilt inn mellom 1998 og 2004. Der skal Cattrall ha følt seg frosset ut, spesielt av Parker.

Diva-anklager

Serien «And Just Like That...» erstattet det som egentlig skulle være en tredje «Sex and the City»-film. Filmen ble annonsert i 2016, men ble senere avblåst. I ettertid ble det spekulert i om Cattrall var årsaken på grunn av «høye krav» og «diva-oppførsel».

I et intervju med Piers Morgan i 2017, uttalte Cattrall at det var personlige grunner bak hvorfor hun ikke ønsket å bli med i en tredje film, men også at hun og Sarah Jessica Parker «aldri var venner».

– Å få medieomtale om at jeg er krevende og en diva? Dette er virkelig punktet jeg stiller meg kritisk til folkene bak «Sex and the City» og særlig Sarah Jessica parker: Hun kunne vært greiere. Hun kunne virkelig vært greiere.

I intervjuet sa hun også at det var flere år siden hun har snakket med noen av sine kolleger.

– Det skuffende er at ingen plukker opp telefonen og spør hvordan går det? Det hadde vært den sunne måten å gripe dette an på.

– Det føles som et giftig forhold.

– Ville aldri snakket dårlig om Kim

Sarah Jessica Parker sier i dag at hun ikke ønsker å snakke dårlig om skuespiller-kollegaen, og at hun ikke vil beskrive situasjonen som en krangel.

– Det å bli fortalt at vi er i en catfight, det er merkelig. Jeg ville aldri snakket dårlig om Kim. Jeg ville bare ikke gjort det, sier hun i et intervju med New Yorker 19. juni i år.

Heller ikke Cynthia Nixon eller Kristin Davis, som spiller Miranda og Charlotte i serien, ønsker å uttale seg om konflikten.

– Jeg tror vi alle fremhever at det er veldig kort, det er bare et øyeblikk, så ikke forvent noe mer enn det, sier Nixon ifølge Rolling Stones.

– Vi vet at folk savner henne. Vi forstår det, sier Davis.