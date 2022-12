SKAL VI DANSE: Nate Kahungu var med på «Skal vi danse: All stars».

Nate Kahungu bekrefter forhold

«Skal vi danse»-Nate sier han har fått kjæreste.

Det melder Dagbladet.

«Skal vi danse»-profilen røper under en livesending av P3-programmet «Lørdagsrådet» at han har fått kjæreste.

Det gjør 26-åringen når rådgiverne i sendingen presenterer seg.

– Sivilstatus: Har fått meg kjæreste, avslører han.

Men navnet på kjæresten holder han foreløpig for seg selv.

I en episode av VGTV-talkshowet «Harm & Hegseth» tidligere denne høsten, sa Kahungu at han var forelsket:

Nathan «Nate» Kahungu er kjent fra TV 2s «Love Island», «Skal vi danse» og denne høsten var han med i «Skal vi danse: All stars». Der kom han og Nadya Khamitskaya på fjerde plass.

Kahungu er også programleder på NRK P3.

