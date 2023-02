UBEHAGELIG: Tinashe Williamson forteller om en svært ubehagelig opplevelse i en butikk på Gardermoen, der hun var sammen med datteren på vei til en London-ferie.

Fikk beklagelse etter rasisme-opplevelse: − Vi må si ifra

Tirsdag skulle Tinashe Williamson og datteren reise til London, men starten på ferien ble svært ubehagelig, forteller hun.

Det hele startet ifølge Williamson da hun og datteren gikk inn på en klesbutikk på Gardermoen på vei til flyet.

Ifølge Williamson står to ansatte i kassa og snakker, hvorpå en av dem sier:

«Der kommer det en neger til».

Det skriver hun på Instagram-storyen sin tirsdag.

NRK omtalte saken først.

Konfronterte de ansatte

Williamson forteller at hun tok med seg datteren ut av butikken etter episoden, før hun selv gikk inn igjen for å spørre om «hvilken samtale dette er å ha i en butikk», og også understreket at hun hadde med seg datteren.

Hun varslet personalet om at hun ville melde ifra om episoden.

Williamson ga i fjor ut boken «Håndbok for unge antirasister», der en viktig del av budskapet er å hjelpe barn til å våge å si ifra når de møter rasisme.

Før Williamson og datteren har rukket å lande i London, har hun blitt kontaktet av både butikksjefen og lufthavndirektøren, skriver hun i en oppdatering på Instagram tirsdag kveld.

– Jeg vil virkelig berømme at de begge tar dette på alvor, skriver Williamson på Instagram.

VIL SI IFRA: Tinashe Williamson er opptatt av viktigheten av å si ifra når man opplever urett for å få til endringer.

VG har vært i kontakt med Tinashe Williamson, som ikke har hatt anledning til å svare på spørsmål tirsdag kveld. På Instagram skriver hun i en beskjed til pressen at hun nå skal nyte London-turen med datteren.

– Ikke akseptabelt

I en SMS til VG skriver daglig leder Ann Christin Ruud i Ariport Retail Norway at de beklager på det sterkeste at Tinashe og datteren har hatt en negativ kundeopplevelse i en av deres butikker.

– Williamson overhørte at en butikkmedarbeider ordla seg på en rasistisk og uakseptabel måte, noe hun konfronterte medarbeideren med, skriver Ruud.

Ifølge henne har medarbeideren forklart at ordbruken ble tatt ut av sammenheng og at det ikke var snakk om en uttalelse med rasistisk innhold, men dette kom ikke frem overfor Williamson.

– Airport Retail Norway har kontaktet Williamson og beklaget hendelsen. Hun har også fått en uforbeholden beklagelse fra butikkmedarbeideren, som er fryktelig lei seg for det som har skjedd.

Selskapet sier de nå tar saken på største alvor.

– Uavhengig av konteksten bak ordene som ble overhørt, har det ført til en situasjon der en av våre kunder føler seg krenket av en butikkansatt. Det er ikke akseptabelt, og langt unna våre holdninger og våre krav til kundebehandling, skriver Ruud, og legger til at saken skal følges opp internt videre.

Kommunikasjonssjef Haral Nygaard Kvam ved Oslo lufthavn opplyser til Dagbladet at de ser svært alvorlig på saken og går i dialog med butikken.

– På Oslo Lufthavn er det nulltoleranse for rasisme, sier han til avisen.

Vil ha holdningsendringer

Williamson understreker at det først og fremst er holdningsendringer hun er ute etter ved å si ifra, og ikke nødvendigvis straff.

– Det er vondt at India måtte se det og se at det gjør meg så lei meg. Men jeg er stolt av at jeg viste henne at det er viktig å rekke opp hånden.

– Vi må si ifra, sier hun.

Heller ikke den andre medarbeideren reagerte etter konfrontasjon, skriver Williamson. På Instagram minner hun derfor om at man må stå opp for andre hvis man ser urett.

– Vi kan ikke være komfortable med å være passive når vi ser urett. Ikke la folk stå alene.