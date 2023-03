ÅPNER OPP MER: Prins Harry, her sammen med sin kone Meghan.

Prins Harry intervjuet av lege – fikk diagnoser i fleng

Hertugen av Sussex har både ADHD, posttraumatisk stress-syndrom, angst og depresjon, mener en lege som skal ha ekspertise på områdene, og som lørdag hadde en virtuell dybdesamtale med Harry.

Intervjuet med den ungarsk-kanadiske legen Gabor Maté (79), som det ble solgt billetter til, varte i over en time og skaper en ny runde med overskrifter verden rundt for fortsatt bokaktuelle prins Harry (38).

TMZ omtaler blant annet hvordan Maté langt på vei deler ut diagnoser til Harry på stedet, blant dem ADHD, posttraumatisk stress-syndrom, angst og depresjon.

Legen påpeker ifølge TMZ at mye av dette stammer fra Harrys barndom, og at hans mors tidlige bortgang har vært en hovedfaktor.

Prinsesse Diana døde i en bilkollisjon i Paris i 1997, på flukt fra fotografer på motorsykler.

Harry har vakt enorm oppmerksomhet med selvbiografien «Spare», som får tittelen «I skyggen» når den kommer på norsk i april.

I intervjuet med legen insisterer han angivelig på at han ikke åpner seg fordi han er et offer eller ønsker medynk, derimot skal han være fast i troen på at det han forteller kan være til hjelp for andre.

Harry skal være klar på at livet som kongelig har «holdt ham tilbake», og at han nå lever et mer «autentisk» liv.

I intervjuet snakker han også om sitt forhold til rusmidler. Ifølge TMZ er han ikke så begeistret for kokain, og sier at han ikke fikk så mye ut av det, men at både marijuana og psykedeliske rusmidler skal ha gitt ham mer klarhet i tilværelsen.

