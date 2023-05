SKADD: Det var forrige uke at prinsessen skadet seg

Prinsesse Leonore har operert

Det melder den svenske avisen Expressen.

Sveriges prinsesse Leonore (9) brakk armen forrige uke, og det ble meldt om at hun måtte opereres.

Nå har hun operert armen, skriver den svenske avisen Expressen.

Prinsessen har nå fått armen sin gipset.

– Prinsessan Leonore er nå operert og har fått gipset armen sin, sier Informasjonssjef Margareta Thorgren ved Det svenske hoffet.

Forrige uke fortalte hun til Expressen at bruddet fant sted under lek.

– Hun har falt, og legene har funnet at det er et brudd som krever operasjon. Familien og prinsessen venter på tidspunkt for operasjonen. Det vil selvsagt skje så fort som mulig, siden det skjedde for noen dager siden, sa Thorgren.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post