DUELL: Katrine Moholt og Martine Lunde måtte danse mot hverandre etter at de havnet blant de med færrest seerstemmer.

Fjerde runde av «Skal vi danse: Allstars»: Martine må forlate konkurransen

Etter duell mellom Martine Lunde og Katrine Moholt, var det Martine som fikk færrest stemmer denne lørdagen.

De tre som fikk færrest stemmer etter kveldens danser var Katrine og Egor, Martine og Tarjei og Kari og Tom Erik.

Men de som måtte ut i duell var Martine og Katrine.

Etter duellen har seerne talt: Martine Lunde må forlate «Skal vi danse».

– Det går overraskende bra, sier Lunde da VG får henne på telefonen lørdag kveld.

– Altså det er veldig kjipt å ikke få danse mer og ikke få være med denne gjengen hver lørdag, men jeg kan ikke bli skuffet når det er denne gjengen jeg har konkurrert mot. Nivået er så høyt.

Lunde forteller at hun er veldig glad for at hun fikk være med i fire programmer og hun har hatt det veldig artig.

– Jeg er egentlig bare veldig happy, sier hun.

– Hva skal du gjøre resten av kvelden da?

– Jeg er veldig usikker. Enten skal jeg hjem og slappe av, eller så skal jeg ta meg en skikkelig fest, sier Lunde.

Alt om kveldens danser:

Denne uken har deltagerne fått en utfordring av dommerne de må implementere i dansen sin. Dette resulterte blant annet i stående applaus og sesongens første toppscore av dommerne.

MYSTISK GAVE?: Deltagerne har fått hver sin utfordring av dommerne. Årsaken er det høye nivået i sesongen, sier dommerne.

Martine Lunde og Tarjei Svalastog, slowfox til «Love Story» (Taylor Swift)

På forhånd har blant annet Martine Lunde avslørt at hennes kjæreste Aleksander Sæterstøl skal være med i hennes dans. Utfordring skal ifølge TV 2 dreie seg om Martines tomme ringfinger.

Sæterstøl avfeiet derimot frieri i beste sendetid.

– Kanskje hvis Martine vinner «Skal vi danse», at jeg frir, sa han under direktesendingen.

– Jeg var skikkelig imponert av slowfoxen din. Du hadde en så fin bevegelse, og fint fotarbeid, sa Dehli Cleve og beskrev det som en «nydelig» slowfox.

UTE: Martine og Tarjei danset i kveld sin siste dans i årets «Skal vi danse: Allstars».

Lingjærde var derimot ikke så fornøyd.

– Det er absolutt fremskritt, men neste gang vil jeg se at du bruker føttene ordentlig.

– Du så jo at hun brukte føttene, kontret Dehli Celve.

– Det hjelper ikke, sa Lingjærde.

Dommerpoeng: 22

Katrine Moholt og Egor Filipenko, quickstep til «Dance Monkey» (Tones And I)

Moholt fikk TikTok som utfordring, noe dommer Hegseth var skeptisk til. Han lot seg likevel imponere.

– Det er kanskje litt for trygt noen ganger, jeg vil se deg litt på et farligere farvann.

TIKTOK-UTFORDRING: Katrine Moholt og Egor Filipenko snek inn flere TikTok-trender i dansen sin.

Deli Cleve var derimot strengere:

– Litt ubalansert og dere misser på noen løft, sa hun.

Danseparet avslørte samtidig at de har hatt litt skadeutfordringer denne uken.

– Han har blitt litt skadet denne uken, men det vil han ikke snakke om, så det skal vi ikke snakke om – men det har preget litt løft, sa Moholt.

Dommerpoeng: 23

Iselin Guttormsen og Catalin Mihu, jive til «Broken Heels» (Alexandra Burke)

Guttormsens utfordring, en stokk, ble godt utnyttet under hennes jive – som var den eneste dansen hun danset før hun måtte trekke seg fra konkurransen på grunn av ankelbrudd i fjor.

PANGSTART: Iselin Guttormsen og Catalin Mihu var de første til å svinge seg på parketten lørdag.

– Foten holder, sa en andpusten og glad Guttormsen etter dansen.

Dommer Trine Dehli Cleve skrøt av Guttormsen, som så langt har fått blandede tilbakemeldinger.

– Nå synes det at du er på lik linje med de andre. Du har danset dette før, og det synes. Det var veldig mye bedre.

– Nå ser jeg danseren Iselin, ikke bare personen, og det liker jeg veldig godt, sa Morten Hegseth.

– Tidligere har det vært litt for mye sensualitet og seksualitet, nå var det deilig å se deg i en helt annen karakter. Dansen var det bærende elementet, sa en fornøyd Merete Mørk Lingjærde.

Dommerpoeng: 24.

Aleksander Hetland og Helene Spilling, moderne til «Arcade» (Duncan Laurence)

Hetland fikk et knust hjerte som utfordring, og låten han skal danse til handler om kjærlighetssorg.

– Jeg vet hvordan det er å stå i det, sa Hetland og la til at han måtte jobbe med å formidle følelser gjennom dansen.

– Det kommer til å koste mye.

Hetland beskrev den fjerde uken med trening som en «sterk», og at dansen har kostet ham mye.

Formidlingen til Hetland imponerte dommerne.

– Jeg griner. Å få hjertet knust er jævlig. men å se dette var som en nyforelskelse, sa Hegseth og la til at det ser ut som Hetland er en av deltagerne som jobber hardest.

– Dette var så i hjerterota, du fortalte din historie som jeg trodde på, sa Lingjærde og la til:

– Du nailet det til fingerspissene. Det du gjør er så imponerende.

Dommerpoeng: 28.

Victor Sotberg og Philip Raabe, slowfox til «Rewrite the stars» (Zac Efron & Zendaya)

Svingende i et tau inntok, og avsluttet, Sotberg danseparketten lørdag.

SVINGTE SEG: Victor Sotberg og Philip Raabe.

– For en nydelig slutt. Du har en magnetisk utstråling, sa Lingjærde.

Deli Cleve skrøt i tillegg over dansen til Sotberg.

– Det beviser at du er så fokusert. Dette var en veldig, veldig fin gjennomført slowfox, sa Deli Cleve

– Jeg har fått lov til å sveve på norsk TV, det var helt sykt, sa Sotberg.

I tillegg spekulerte programleder Helene Olafsen om det ble et kyss på slutten av dansen, og ba kanalen om å vise en «replay».

– Nei, vi var bare veldig close, det var nære, sier Sotberg og ler.

Dommerpoeng: 26 poeng.

Kari Traa og Tom Erik Nilsen, argentinsk tango til «Por Una Cabeza» (Carlos Gardel)

Denne uken ønsket dommerne å se en mer sensuell Kari Traa.

Til å hjelpe med dette stilte Jan Thomas opp på trening – noe som kan se ut til å ha gitt uttelling for Traa.

Traa, som mildt sagt fikk slakt forrige uke, fikk nemlig masse skryt av dommerne.

SENSUELLE-KARI: Kari Traa fikk hjelp av Jan Thomas til å få frem sin sensuelle side – noe som kan se ut til å ha gitt uttelling.

– Dette var en argentinsk tango til de grader i karater. Du lever deg så nydelig inn. Og det må jeg bare si, Tom Erik, det var en nydelig koreografi, sa Dehli Cleve og la til:

– Fysøren for en fremgang fra forrige uke, er det samme dame, spurte hun.

– Fysøren så imponerende. Mer sensualitet, mer dans fra deg. dette lover veldig godt, sa Hegseth.

Dommerpoeng: 22

Jørgine Masa Vasstrand og Santino, moderne til «Wreckingball» (Miley Cyrus)

Det kom tydelig frem at Vasstrand har vært preget av dansepartnerens skade denne uken.

Jørgine Massa Vasstrands dansepartner, Mirenna, fikk nemlig skulderen ut av ledd på trening forrige søndag.

– Det føles kjipt men formen min er bra. Man blir kanskje litt ekstra nervøs, men jeg er veldig glad for at Jørgine har klart seg så bra, det er det viktigste for meg. Det er ikke bare lett å hoppe til en annen dansepartner, sier Mirenna.

– Jeg er veldig lei meg, det tar så lang tid med opptrening. Og dette er på en måte jobben til Santino, så jeg har veldig dårlig samvittighet egentlig, sa en gråtende Vasstrand i et klipp før dansen.

NY PARTNER: Vasstrand danset med TikTok-kjendis Lars Henriksen i tillegg til sin faste partner.

Å danse med ny parter løste hun derimot med glans, mente dommerne.

– Du er så uredd, du kommer inn her med en ny partner, og bare kaster deg hemningsløst rundt i armene og bare stoler på at de er der. det forteller mye om deg som person. Du går all inn, sa Dehli Cleve.

– Det var rett og slett fantastisk. Jeg synes det er så fint at du i alt det kraftfulle klarer å ha en sånn ro. det er kjempevanskelig. det var superbra, sa Lingjærde.

– Dette må være noe av det råeste jeg har sett på parketten noen gang, sa Hegseth.

Dommerpoeng: 29

Cengiz Al og Rikke Lund, samba til «Stole The Show» (Kygo)

Al og hans dansepartner fikk som utfordring å skape et «stunt» under dansen, og under dansen skimtet Al med en backflip som satt en støkk i publikum.

Stuntet ga ham stående applaus fra dommerne, og sesongens første toppscore.

SJOKKERTE: Backflippen til Al satt en støkk i publikum under kveldens sending.

– Cengiz, Jeg har sittet her i 18 sesonger. jeg kan telle på én hånd de gangene jeg har reist meg. Det sier sitt, sier Dehli Cleve og legger til:

– Så er det stuntet som man nesten besvimer av, sa hun.

– Det var helt rått, sa Lingjærde.

Dommerpoeng: 30

Agnete Saba og Jørgen Nilsen, salsa til «Where have you been» (Rihanna)

Dommerne ønsket å få frem mer livlighet i Saba, og ga henne derfor dusker og cheerleadere som utfordring.

CHEERLEADER-CHACHA: Under kveldens sending var Agnete Saba i godt selskap av noen av Norges beste innen cheerdance.

Dommerne syntes Saba leverte fra seg mye livlighet, men at hun kunne ha gitt «litt mer».

– Jeg kunne hatt enda mer trøkk, men jeg synes dette var flytende og godt. Du er veldig flink, sa Hegseth.

– Jeg synes du danser en forholdsvis bra cha cha, og jeg synes du begynner å levere mer av deg selv, sa Deli Cleve.

Dommerpoeng: 23

Nathan «Nate» Kahungu og Nadya Khamitskaya, moderne til «What A Wounderful World» (Rueben And The Dark)

«Dagens dans betyr veldig mye for oss og det har på ekte vært blod, svette og tårer» meldte Kahungu på Instagram like før sendingen.

SAMMEN: Nates budskap var at vi er best sammen.

– Jeg synes det var vakkert vakkert, vakkert danset, Merete Mørk Lingjærde.

– Jeg gråter. Dette var et kunstverk jeg vil henge på veggen, sier Hegseth som sammenligner Nates dans med Beyonces nye album.

Nate forteller at budskapet hans med denne dansen var at vi er kanskje fine hver for oss, men finest sammen.

Dommerpoeng: 28

