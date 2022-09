FØR SKADEN: Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna forrige helg.

Fjerde runde av «Skal vi danse: Allstars»: − Litt ekstra nervøs

Denne uken har deltagerne fått en utfordring av dommerne de må implementere i dansen sin.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jørgine har jo fått en dobbel utfordring, sier proffdanser Santino Mirenna på telefon til VG kort tid før den fjerde runden av «Skal vi danse: Allstar».

Jørgine Massa Vasstrands dansepartner, Mirenna, fikk nemlig skulderen ut av ledd på trening forrige søndag.

– Det føles kjipt men formen min er bra. Man blir kanskje litt ekstra nervøs, men jeg er veldig glad for at Jørgine har klart seg så bra, det er det viktigste for meg. Det er ikke bare lett å hoppe til en annen dansepartner.

Vasstrand har denne uken fått hjelp av vikardanser og TikTok-kjendis Lars Henriksen. Under lørdagens direktesending vil de alle tre danse på parketten, for å unngå overbelastning for Mirenna.

VG følger sendingen og oppdaterer dette manuset fortløpende.

– Jeg har ikke hatt så mye smerter. Bare litt på natten, når man sover i litt rare posisjoner. Jeg har for eksempel ikke måtte ta noe smertestillende, men jeg må være forsiktig.

– Så ingen store risikoer fra deg i kveld kanskje?

– Nei, det får jeg ikke lov til å legene. De sier jeg må være forsiktig, men jeg er veldig optimistisk. Denne skaden er ikke like stygg som den forrige gang, og da var jeg tilbake for fullt etter to uker.

I forkant av kveldens sending har altså alle deltagerne fått en utfordring de må integrere i dansen.

På forhånd har blant annet Martine Lunde avslørt at hennes kjæreste Aleksander Sæterstøl skal være med i hennes dans. Utfordring skal ifølge TV 2 dreie seg om Martines tomme ringfinger – men Sæterstøl har samtidig avfeiet frieri i beste sendetid.

Her er kveldens danser og rekkefølge:

Iselin Guttormsen og Catalin Mihu, jive til «Broken Heels» (Alexandra Burke)

Aleksander Hetland og Helene Spilling, moderne til «Arcade» (Duncan Laurence)

Victor Sotberg og Philip Raabe, slowfox til «Rewrite the stars» (Zac Efron & Zendaya)

Katrine Moholt og Egor Filipenko, quickstep til «Dance Monkey» (Tones And I)

Kari Traa og Tom Erik Nilsen, argentinsk tango til «Por Una Cabeza» (Carlos Gardel)

Jørgine Masa Vasstrand og Santino, moderne til «Wreckingball» (Miley Cyrus)

Tarjei Svalastog, slowfox til «Love Story» (Taylor Swift)

Cengiz Al og Rikke Lund, samba til «Stole The Show» (Kygo)

Agnete Saba og Jørgen Nilsen, salsa til «Where have you been» (Rihanna)

Nathan «Nate» Kahungu og Nadya Khamitskaya, moderne til «What A Wounderful World» (Rueben And The Dark)