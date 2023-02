MGP-deltagerne før finalen: − Kan bli overveldende

TRONDHEIM (VG) Ni artister kjemper om å representere Norge i Eurovision Song Contest i Liverpool i mai.

VG møter finalistene til en fullspekket Trondheim Spektrum bare timer før årets Melodi Grand Prix starter.

Da Ulrikke Brandstorp befant seg på samme sted for to år siden – var det som vinneren.

– Det er veldig rart å være her, men trygt og godt, sier hun nå.

– Jeg er spent, glad, og det er veldig spesielt og emosjonelt. Jeg har jo kjent på mange følelser her før.

Låten hennes «Honestly» er personlig for hun og manager Christoffer Gunnestad. Den handler om Gunnestads far som tapte kampen mot kreften og døde samme dag som Eurovision i 2020 ble avlyst på grunn av pandemien.

Følelsesladd kan det også blir for Atle Pettersen, som har dedikert låten «Masterpiece» til datteren Demi.

– Det kan bli overveldende. Jeg håper jeg kommer gjennom sangen før jeg begynner å gråte, sier han.

Kveldens show skal avsluttes av norsk-italienske Alessandra Mele (20. Hun har den siste tiden gjort seg bemerket på strømmelistene med sin «Queen Of Kings».

– Herregud jeg har ikke ord for det. Jeg er så takknemlig for at folk har vist så mye kjærlighet. Jeg gleder meg så mye, sier hun.

KLARE: De ni finalistene.

JONE, Eline Thorp, Umami Tsunami, Swing'it, Elsie Bay og Skrellex er de øvrige finalistene. Sistnevnte kjenner godt på pulsen.

– Jeg kjenner at jeg lever både på innsiden og utsiden av kroppen. Her er pungkulene teipet til anus, det er litt av et liv i denne kroppen. Men jeg gleder meg så enormt å stå på denne scenen å «showe».

– Det betyr mye for meg, men også mye for skeiv representasjon. Det at man endelig har en dragqueen på scenen, som er en stor del av det skeive miljøet. Det betyr nok mye for mange, og jeg er beæret og stolt over at jeg får stå her i beste sendetid.

